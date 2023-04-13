УПЦ МП заявило в поліцію на Квартал 95 за "богохульство"

Київська поліція проводить досудове розслідування за заявою УПЦ МП щодо висловлювань коміків Кошового та Пікалова з "Кварталу 95" про церкву.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) звернулася до Національної поліції через висловлювання коміків Олександра Пікалова та Євгена Кошового, а правоохоронці вже почали досудове розслідування. Про це у середу, 12 квітня, повідомив інформаційний відділ УПЦ МП.

Йдеться про передачу "Байрактар News" студії "Квартал 95", одним із засновників якої був нинішній президент України Володимир Зеленський, що вийшла в ефір ще 7 грудня 2022 року.

У ній актори "дозволили собі зневажливо висловитися не лише про церкву, а й про віру в Бога як таку, вдалися до пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ", заявили церкві.

Дослівно ведучі сказали в програмі: "Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути в священника УПЦ МП - 20 гривень, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику - 50 гривень, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій - 100 гривень".

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В УПЦ МП вважають, що передача сприяла "непоодиноким випадкам застосування грубої фізичної сили стосовно священнослужителів і вірян". Зокрема, в повідомленні наводиться приклад побиття єпископа Івано-Франківського і Коломийського Никити (Сторожука).

Напад на єпископа у Чернівцях

Нагадаємо, за даними поліції, 10 квітня близько 22:35 на єпископа Никиту, який ішов у супроводі трьох неповнолітніх іподияконів, напав водій автівки, що проїжджав повз них. Чоловік ображав єпископа та бив його по обличчю.

Нападник на камеру місцевим виданням розповідав, що причиною нападу був скандал наприкінці 2022 року. Тоді низка ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України оприлюднили фото після обшуку в Чернівецькій єпархії УПЦ. На них був 17-річній хлопець у приміщенні єпархії в спідній білизні. У тому ж приміщенні знаходився секретар єпархії Никита. У грудні фігуранта резонансних публікацій висвятили у єпископи. Сам він і в УПЦ МП відкидають заяви про ймовірні сексуальні зв'язки Никити з неповнолітніми.

Церковні скандали відбуваються на тлі виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври та дедалі ширшої "заборони" діяльності УПЦ у різних регіонах країни.

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