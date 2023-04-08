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Предстоятель УПЦ МП Онуфрій
Фото: Andriy Andriyenko/ZUMA/IMAGO
РелігіяУкраїна

Онуфрій стверджує, що позбувся російського громадяства

Олександр Куницький
29 хв. тому

Російське громадянство митрополиту Онуфрію подовжили "автоматично", але згодом він його позбувся. Настоятель УПЦ МП вважає себе тільки громадянином України.

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Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Онуфрій (Орест Березовський) відповів на оприлюднене напередодні розслідування онлайн-видання "Українська правда", де йшлося про наявність у нього російського громадянства й паспортів. У поширеному в суботу, 8 квітня, пресслужбою УПЦ МП коментарі Онуфрія той розлого пояснив факт отримання громадянства РФ.

Свою відповідь на запит журналіста "УП" Михайла Ткача щодо наявності в Онуфрія паспортів і громадянства РФ клірик розпочав словами: "Хотів би відразу заявити, що я не рахую (вважаю. - Ред.) себе громадянином Росії".

Далі священнослужитель розповів про свою молодість і "тверде бажання" припинити навчання в університеті й вступити натомість до Духовної семінарії. Хоч він планував зробити це на території тодішньої УРСР, в Одесі, але йому нібито там відмовили. Тому втілити свій задум Онуфрій зумів лише на території Росії - в Московській духовній семінарії. Згодом, пригадує Онуфрій, він вступив у братство Свято-Троїцької лаври в Москвовській області, де "провів дев’ятнадцять років" і "зустрів прекрасних високодуховних старців". "У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину", - зазначає митрополит, не уточнюючи хто саме та чому відправив.

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Своє російське громадянство Онуфрій пояснив тим, що мав постійну прописку в Росії під час розпаду СРСР, і тому громадянство РФ "автоматично продовжилось", але він "ним не цікавився і не користувався".

Ці слова не узгоджуються з наступною тезою Онуфрія про те, що громадянство РФ відкривало йому можливість здійснити мрію - "завершити своє життя" в Свято-Троїцької лаврі. Крім того, пояснення предстоятеля УПЦ МП суперечать наведеному у розслідуванні "УП" твердженню, що російський паспорт Онуфрій отримав у Москві 20 березня 2002 року. Також, за даними журналістів, митрополит, в 1998 та 2003 роках отримав закордонні паспорти громадянина РФ. Про закордонні російські паспорти Онуфрій у своїй заяві взагалі не згадував.

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"Немає російського паспорта"

Втім, митрополит стверджує, що полишив російське громадянство, коли стосунки між РФ і Україною стали погіршуватись, не уточнивши коли саме. "У мене немає російського паспорта", - двічі в тексті запевняє священнослужитель, і додає, що вважає себе "громадянином тільки України". Онуфрій зазначає, що засуджує "війну Росії проти України" та називає її "ганьбою для ангелів і людей". Водночас він наголошує: "Я глибоко вдячний тим росіянам, які прийняли мене тоді, коли моя Україна відвернулась від мене". На переконання Онуфрія "в Росії, як і в Україні, є багато добрих і прекрасних людей, які не спекулюють війною, а щиро засуджують її як явище".

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Як повідомлялося, торік було припинено громадянство України 19 священиків УПЦ МП, які є громадянами Росії, а також примусово повернуто до країни походження двох кліриків церкви, які були громадянами РФ.

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Предстоятель УПЦ МП Онуфрій

Онуфрій стверджує, що позбувся російського громадяства

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