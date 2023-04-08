Онуфрій стверджує, що позбувся російського громадяства

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Онуфрій (Орест Березовський) відповів на оприлюднене напередодні розслідування онлайн-видання "Українська правда", де йшлося про наявність у нього російського громадянства й паспортів. У поширеному в суботу, 8 квітня, пресслужбою УПЦ МП коментарі Онуфрія той розлого пояснив факт отримання громадянства РФ.

Свою відповідь на запит журналіста "УП" Михайла Ткача щодо наявності в Онуфрія паспортів і громадянства РФ клірик розпочав словами: "Хотів би відразу заявити, що я не рахую (вважаю. - Ред.) себе громадянином Росії".

Далі священнослужитель розповів про свою молодість і "тверде бажання" припинити навчання в університеті й вступити натомість до Духовної семінарії. Хоч він планував зробити це на території тодішньої УРСР, в Одесі, але йому нібито там відмовили. Тому втілити свій задум Онуфрій зумів лише на території Росії - в Московській духовній семінарії. Згодом, пригадує Онуфрій, він вступив у братство Свято-Троїцької лаври в Москвовській області, де "провів дев’ятнадцять років" і "зустрів прекрасних високодуховних старців". "У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину", - зазначає митрополит, не уточнюючи хто саме та чому відправив.

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Своє російське громадянство Онуфрій пояснив тим, що мав постійну прописку в Росії під час розпаду СРСР, і тому громадянство РФ "автоматично продовжилось", але він "ним не цікавився і не користувався".

Ці слова не узгоджуються з наступною тезою Онуфрія про те, що громадянство РФ відкривало йому можливість здійснити мрію - "завершити своє життя" в Свято-Троїцької лаврі. Крім того, пояснення предстоятеля УПЦ МП суперечать наведеному у розслідуванні "УП" твердженню, що російський паспорт Онуфрій отримав у Москві 20 березня 2002 року. Також, за даними журналістів, митрополит, в 1998 та 2003 роках отримав закордонні паспорти громадянина РФ. Про закордонні російські паспорти Онуфрій у своїй заяві взагалі не згадував.

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"Немає російського паспорта"

Втім, митрополит стверджує, що полишив російське громадянство, коли стосунки між РФ і Україною стали погіршуватись, не уточнивши коли саме. "У мене немає російського паспорта", - двічі в тексті запевняє священнослужитель, і додає, що вважає себе "громадянином тільки України". Онуфрій зазначає, що засуджує "війну Росії проти України" та називає її "ганьбою для ангелів і людей". Водночас він наголошує: "Я глибоко вдячний тим росіянам, які прийняли мене тоді, коли моя Україна відвернулась від мене". На переконання Онуфрія "в Росії, як і в Україні, є багато добрих і прекрасних людей, які не спекулюють війною, а щиро засуджують її як явище".

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Як повідомлялося, торік було припинено громадянство України 19 священиків УПЦ МП, які є громадянами Росії, а також примусово повернуто до країни походження двох кліриків церкви, які були громадянами РФ.