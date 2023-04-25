Кияни підтримали петицію про розірвання договорів із УПЦ МП

Петиція із закликом скасувати право Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на користування земельними ділянками в Києві набрала потрібну кількість голосів. Станом на вівторок, 25 квітня, петиція на сайті Київської міської ради зібрала необхідні шість тисяч голосів.

"Прошу скасувати право постійного користування земельними ділянками, на яких розташовані релігійні споруди Московського патріархату та іншими проросійськими релігійними структурами", - ідеться в тексті автора петиції, яку зареєстрували 5 квітня.

Відповідальні особи мають розглянути петицію протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, за можливості її має бути виконано.

На початку квітня подібна петиція із закликом розірвати всі договори міста Києва та УПЦ МП також набрала необхідні підписи і перебуває на розгляді міської влади.

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Діяльність УПЦ МП на тлі війни

Нагадаємо, що у 2018 році в Україні створили автокефальну помісну Православну церкву України (ПЦУ), куди увійшли парафії колишніх УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) та частина парафій УПЦ МП.

Тим часом релігійна організація УПЦ МП відкидає свою приналежність до російської церкви, називаючи себе Українською православною церквою. Після початку повномасштабної війни РФ в Україні вона оголосила про "повну самостійність та незалежність" від РПЦ. Критики вказують, що насправді ця організація досі залишається в юрисдикції Московського патріархату та звинувачують її у проросійській позиції. Служба безпеки України останніми місяцями провела низку обшуків в установах УПЦ МП і заявляє про виявлення в єпархіях церкви численних доказів зв'язків з РФ та підозрює деяких священників у співпраці з російськими окупантами.

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На тлі цих подій в кількох регіонах України заборонили парафії УПЦ МП, представників цієї релігійної установи просять покинути усі приміщення Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" у столиці, натомість туди допустили на богослужіння ПЦУ. Також українська влада планує розірвати договір оренди з УПЦ МП у Почаївській лаврі на Тернопільщині.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко називає останні події навколо церкви "елегантною роботою з викорінення незаконного панування російської церкви в Україні". В УПЦ МП натомість гостро критикують владу і заявляють про утиски церкви.

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Чи піде УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video