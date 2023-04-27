На Житомирщині заборонили діяльність УПЦ МП

Житомирська обласна рада у четвер, 27 квітня, заборонила на території області діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), що має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою (РЦП).

Також депутати Житомирської облради вирішили скасувати своє рішення, ухвалене в травні 2017 року, про надання дозволу монастирю Афонської ікони Божої Матері, що належить УПЦ МП, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 23,9 гектара.

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Крім того, облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєктів, які унеможливлять діяльність в Україні релігійних організацій з керівним центром у державі, що здійснює збройну агресію проти України. Депутати облради також закликали вищі органи влади розірвати договори оренди з релігійними громадами УПЦ МП, повідомляє Житомир.info.

Раніше у четвер Чернівецька міська рада позбавила УПЦ МП права користування понад 20 земельними ділянками. Аналогічне рішення цього дня ухвалила міська рада Броварів Київської області, припинивши договори постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП.

"Заборона" УПЦ МП шириться Україною

Нагадаємо, 11 квітня Волинська облрада "заборонила діяльність" УПЦ МП у регіоні.

Перед цим Рівненська облрада ухвалила рішення про "заборону" діяльності УПЦ МП у регіоні та звернулася до парламенту з закликом запровадити відповідну заборону на держаному рівні. Своєю чергою міськрада припинила право УПЦ МП користуватися землею в Рівному.

4 квітня Хмельницька міськрада також припинила право УПЦ МП користуватися земельними ділянками громади, а облрада ухвалила рішення про "заборону діяльності" цієї церкви в регіоні.

6 квітня львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що у Львові припинили існування парафії УПЦ МП.

Раніше голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.