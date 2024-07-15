Військовослужбовця застрелили при спробі перетину кордону

Четверо чоловіків втекли з навчальної військової частини в Одеській області та намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою. Під час затримання прикордонниками одного з них застрелили.

Прикордонник вистрілив у військовослужбовця при спробі нелегально перетнути кордон, повідомляє у понеділок, 15 липня, Державне бюро розслідувань (ДБР), слідчі якого відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини.

За оперативними даними, напередодні у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини, взяли таксі до кордону, а тоді намагались пішки перейти в Молдову.

Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. "Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника", - пише ДБР.

Попередня кваліфікація - перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу).

Державна прикордонна служба в коментарі "Укрінформу" зазначила, що прикордонник спочатку здійснив попереджувальні постріли.

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