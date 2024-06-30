Український прикордонник застрелив нападника з мачете

Двоє осіб, озброєні мачете і газовим балончиком, напали на прикордонний загін у Чернівецькій області на кордоні з Румунією. У відповідь військовослужбовець застосував зброю, кажуть в ДПСУ.

У Чернівецькій області біля кордону з Румунією двоє осіб напали на прикордонника, той у відповідь поранив їх, одного - смертельно. Про це повідомив у неділю, 30 червня, речник Державної прикордонної служби України (ДСПУ) Андрій Демченко.

"Це сталося вчора (29 червня. - Ред.) після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника", - розповів він виданню "Українська правда ".

За словами Демченка, задля збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. "На місце викликали медиків. Про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії", - зазначив він.

Нападники були озброєні мачете та газовим балончиком, уточнив журналіст Віталій Глагола, який першим повідомив про подію. "Дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин". Його повалили та завдали удару по нозі. Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення", - написав він у Telegram.

Як повідомлялося, 25 червня ДПСУ заявила, що на Одещині затримали рекордну кількість втікачів - 47 чоловіків, які намагалися незаконно покинути країну.

У листопаді 2023 року британське видання BBC писало, що від початку повномасштабної війни Росії проти України майже 20 тисяч чоловіків втекли з країни, щоб уникнути мобілізації. Ще більше 21 тисячі чоловіків намагалися втекти, але їх спіймали.