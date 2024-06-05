Що кажуть чоловіки-нерезиденти про заборону виїзду з України

З початку червня чоловіків мобілізаційного віку, які мають право на постійне проживання за кордоном, не випускають з України. DW поспілкувалася з такими чоловіками й звернулась до ДПСУ за роз'ясненням.

З 1 червня чоловіки мобілізаційного віку, які постійно проживають за кордоном, не можуть виїхати з України. Для більшості з них це стало неприємною несподіванкою, однак у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) кажуть: це - зміни до законодавства, які почали втілюватися саме зараз. Зокрема, наявність офіційно підтвердженого дозволу на виїзд на постійне місце проживання в іншу країну та взяття там на постійний консульський облік більше не є підставою для виїзду для чоловіків 18-60 років, пояснює в розмові з DW речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Вони - громадяни України. На всіх громадян України поширюється одне правило - законодавство. Зараз, навіть якщо у них є відповідні відмітки про виїзд на постійне проживання або взяття на постійний консульський облік, - така норма не діє", - пояснив Демченко.

Про нові обмеження дізналися в останній момент

Ще до 1 червня чоловіки-нерезиденти на підставі цих двох відміток в документах - штампів, що засвідчують виїзд на постійне місце проживання (ПМП) та взяття на постійний консульський облік - могли без проблем перетинати кордон з Україною, що багато хто з них і робив, зокрема і після початку повномасштабного вторгнення РФ, оголошення воєнного стану та загальної мобілізації. Хтось приїжджав в особистих справах, хтось - по роботі, хтось завозив у країну гуманітарну допомогу чи приганяв автівки для Збройних сил України.

Володимир (ім'я змінене) займався останнім - був волонтером Словацького Червоного Хреста, під його егідою привозив в Україну ліки й гуманітарку, кордон перетинав десятки разів. При цьому, ще у 2012 році чоловік виїхав на ПМП у США. Тоді він пройшов в Україні і всі кола офіційного виїзду на постійне місце проживання за кордон: знявся з реєстрації в Україні, отримав довідку про відсутність боргів і зобов'язань у податковій службі, знявся з військового обліку, здав військовий квиток і внутрішній паспорт. Таким чином чоловік набув статусу нерезидента України, а в США - став на постійний консульський облік.

У Сполучених Штатах він не лише отримав громадянство, а й з часом влаштувався на державну службу. Згодом переїхав у Словаччину, проте працює й далі на США. Двоє синів, розказує Володимир, проходять у США військову службу. Проте зв'язків родина з Україною не втрачала і час від часу приїжджала в Україну, а з початком війни - ще з 2014 року - чоловік почав допомагати.

Після появи додатку для військовозобов'язаних "Резерв+", чоловік оновив в ньому свої дані - допомогла наявність рахунку в українському банку. Дані в додатку засвідчили, що він знову перебуває на військовому обліку в Україні. А про те, що тепер він не зможе виїхати з України, якщо опиниться там, чоловік дізнався 31 травня від знайомих волонтерів зі Словаччини - за його словами, їх випустили з України мало не в останній момент. "Я зараз у Словаччині, думаю чи повертатися мені в Америку, чи попрацювати звідси ще деякий час. Я бачу, що просто волонтерство на цьому "накрилося" і все. Значить, не будемо займатися волонтерством. Така ситуація", - розповідає Володимир.

В останній момент про нові обмеження у перетині кордону дізнався і Євген (ім'я змінене). Він емігрував з батьками в США у 1999 році - йому тоді було 14. Зараз чоловік має американський паспорт. Для України він - нерезидент, але все ще громадянин. У розмові з DW він розповідає, що виїхав з України 15 травня, незадовго до того, як нові норми набули чинності. 31 травня він мав намір повернутися в Україну, але тоді, коли чоловік перебував поблизу кордону, в спільний чат людей з таким самим статусом прийшло повідомлення про те, що від півночі 1 червня прикордонники не випускатимуть чоловіків, які мають ПМП за кордоном.

"Я розвернувся і поїхав у Варшаву чекати на якісь розʼяснення. Я зараз тут з 10-річною донькою, котра повинна довчитися у своїй школі до кінця червня у Києві. Якщо не буде ніяких рішень - то ми будемо повертатись, мабуть, до США", - каже Євген у розмові з DW.

Складнощі з оновленням даних в ТЦК

Однак серед співрозмовників DW є й ті, хто опинився у зовсім підвішеному стані, адже на момент, коли ДПСУ почала виконувати нові правила, вони перебували в Україні. Зокрема, так сталося з Дмитром (ім'я змінене). Чоловік має ПМП і перебуває на постійному консульському обліку у Німеччині з 2003 року, постійно проживає з родиною у цій країні. В Україну, як і багато інших нерезидентів, він навідувався час від часу, зокрема й під час повномасштабного вторгнення. І на момент, коли нові правила перетину кордону набули чинності, перебував у Києві. Виїхати після 1 червня з України він не намагався, проте, за його словами, має друзів, які спробували це зробити і отримали відмову.

"Ніхто не може надати офіційного роз'яснення щодо того, що мають робити чоловіки з ПМП. Ми зверталися в генеральне консульство України в Мюнхені, нам написали у відповідь електронною поштою наступне: за законом, до 30 червня ті, хто проживають на ПМП і стоять на консульському обліку у тих чи інших країнах, повинні повернутися в Україну, звернутися до будь-якого підрозділу ТЦК (територіального центру комплектування. - Ред.) чи СБУ і оновити там свої дані", - розповідає чоловік. Дмитро переконаний, що лиш незначна кількість чоловіків, які давно виїхали з України, повернуться, щоб оновлювати дані в ТЦК.

В Україні чоловік звертався до Державної міграційної служби, де йому вкотре підтвердили, що статус нерезидента не є підставою для виїзду з України і, за його словами, порадили звернутися до територіального центру комплектування. У ТЦК особисто чоловік не звертався.

Але звертався туди інший співрозмовник DW - Сергій (ім'я змінене). Чоловік ще з 2006 року офіційно постійно проживає у Словенії. В Україну він приїхав у відрядження 26 травня. За його словами, в ТЦК йому повідомили, що без реєстрації в Україні його не можуть поставити на військовий облік. За словами співрозмовника, йому відомо про випадки, коли нерезиденти отримували вказівки звернутись у консульство, на обліку в якому вони перебувають, - відповідно, виїхати за кордон. "Замкнене коло, - каже чоловік. - В Україну мене направила у відрядження фірма, де я працюю. Тут житла немає, роботи теж. Якщо не випустять назад у країну мого ПМП, то і там не буде, швидше за все, адже куплене воно в іпотеку. По роботі - то і так зрозуміло, що буду звільнений".

У складній ситуації опинився й Віктор Грабовський. Чоловік розповів DW, що ще з 18 років постійно проживає у Польщі, отримав польське громадянство. "Все своє свідоме життя живу та працюю в Польщі, - розповідає чоловік. - У Польщі отримав громадянство, відкрив власну справу, маю кредит на квартиру, лізинг на будівельну техніку та авто. Справу в суді. Тут народилися мої діти, котрі вже мають громадянство Польщі".

Станом на 1 червня Віктор перебував в Україні і зараз вже не може повернутися у Польщу. За його словами, через те, що житло було куплене в кредит, він ризикує його втратити. Також ризикує програти справу в суді. Натомість в Україні у нього немає ані заощаджень, ані житла, і зараз він боїться, що без житла у Польщі опиниться і його родина.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у розмові з DW кілька разів наголошує: йдеться про чинні норми законодавства. "Змін до правил перетину кордону, які затверджує постанова уряду №57, ще урядом внесено не було. Слід очікувати, що можуть бути зміни і до правил перетину кордону відповідно до постанови уряду №57. Які зміни будуть внесені - мені складно сказати, але це може бути найближчим часом. Тому, якщо зміняться норми, умови, категорії - ми цього дотримуватимемося", - каже він.

Наразі чоловіки, з якими розмовляла DW, готують звернення до українських урядовців та депутатів з проханням законодавчо унормувати їхнє право перетинати державний кордон України й залишити за ними право мобілізуватися за бажанням.