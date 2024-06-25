На Одещині затримали 47 чоловіків за спробу втекти з України

Мешканці семи областей їхали до кордону на чотирьох мікроавтобусах, які не були пристосовані для перевезення людей. Їх затримали в селі Обжили Подільського району Одеської області.

Українські прикордонники спільно зі співробітниками Служби безпеки України (СБУ) зупинили у селі Обжили Подільського району Одеської області "кортеж" у складі чотирьох мікроавтобусів та супроводжуючого попереду позашляховика, які намагалися незаконно вивезти з України 47 чоловіків призовного віку.

Як повідомила у вівторок, 25 червня, Державна прикордонна служба України (ДПСУ), серед пасажирів мікроавтобусів були мешканці Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

"Як було встановлено, збір "клієнтів" ділками здійснювався за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми", - йдеться у повідомленні.

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На чоловіків

При цьому будь-яких гарантій "клієнти" від перевізників не мали, а самі мікроавтобуси не були пристосовані для перевезення людей, тому чоловіки їхали близько 100 кілометрів на матрацах прямо на підлозі, додали в Держприкордонслужбі.

Чоловікам загрожує штраф, організаторам перевезення - в'язниця

"Організатору та пособникам вручено підозри за фактом вчинення ними злочину, відповідальність за яке передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України - Ред.). Щодо "клієнтів" незаконної подорожі складені протоколи про адміністративні правопорушення за 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, справи скеровано до суду", - йдеться у повідомленні. Стаття 204-1 передбачає штраф від 300 тисяч до 750 тисяч гривень або адміністративний арешт до 15 діб. Організаторам нелегального перевезення загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

У ДПСУ називають кількість затриманих чоловіків на кордоні "рекордною".

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