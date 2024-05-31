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Удар по п'ятиповерхівці у Харкові: 5 загиблих (оновлено)

Дар'я Нинько | Дмитро Шварц
31 травня 2024 р.

Війська РФ уночі поцілили ракетою у багатоквартирний житловий будинок. П'ятеро людей загинули, ще 25 - зазнали поранень.

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Житловий будинок у Харкові, у який поцілили війська РФ, 31 травня 2024 року
Житловий будинок у Харкові, у який поцілили війська РФ, 31 травня 2024 рокуФото: Andrii Marienko/AP/picture alliance

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 31 травня, вчергове обстріляли Харків, одна з ракет поцілила у багатоквартирний житловий будинок. За останніми даними, загалом п'ятеро людей загинули, ще 25 - зазнали поранень, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Серед поранених - двоє дітей.

Зокрема, спочату було відомо, що троє людей загинули внаслідок влучання у житлову п'ятиповерхівку у Новобаварському районі міста. Однак згодом Синєгубов повідомив, що з-під завалів деблокували тіло ще одного чоловіка.

Серед постраждалих на місці влучання ракети також медик екстреної медичної допомоги та поліцейська - війська РФ завдали повторного удару після того, як на місце прибули служби порятунку. Пошкоджень зазнало авто "швидкої". 

"Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці”, - написав Синєгубов у Telegram.

Як уточнюють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у житловому будинку були повністю зруйновані конструкції з третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів. "Сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували шістьох людей, з них - одну дитину”, - повідомили у відостві.

Аварійно-пошукові роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.

Рятувальні роботи на місці влучання у Харкові, 31 травня 2024 року
Рятувальні роботи на місці влучання у Харкові, 31 травня 2024 рокуФото: Andrii Marienko/AP/picture alliance

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За попередніми даними, війська РФ завдали удару по Харкову ракетами С-300. Усі влучання прийшлися виключно у цивільну інфраструктуру, наголосив Синєгубов.

Ще один чоловік загинув внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства. Також було зафіксоване влучання у триповерхову адміністративну будівлю. 

Загалом, як уточнили в ДСНС, від вибухів у Харкові постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі. Виникло п'ять осередків займання за різними адресами на загальній площі біля 1200 квадратних метрів - горіли житлові будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури, а також - хвойна підстилка соснового бору.

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