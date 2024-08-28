Війська РФ обстріляли Ізюм і Кривий Ріг: 20 постраждалих

28 серпня Росія продовжує завдавати ударів по Україні. У Кривому Розі на Дніпропетровщині та в Ізюмі на Харківщині є постраждалі, серед яких - діти, і пошкоджена цивільна інфраструктура.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив зранку в середу, 28 серпня, про постраждалих та руйнування інфраструктури в Ізюмі внаслідок російського обстрілу.

За його даними, для удару по місту пізно ввечері напередодні російські війська використали реактивні системи залпового вогню "Торнадо".

"Пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство. Постраждали 12 людей", - написав Синєгубов у Telegram і додав, що серед постраждалих - п'ятеро дітей.

Удар по цивільних у день жалоби

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що війська РФ вранці середи обстріляли Кривий Ріг, унаслідок чого постраждали восьмеро людей.

"Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних", - написав Лисак у Telegram. За його словами, в місті пошкоджена інфраструктура та автомобіль, крім того, внаслідок удару сталося займання.

Нагадаємо, 26 серпня Росія завдала наймасованішого удару по Україні за час повномасштабної війни, застосувавши щинайменше 236 ракет і дронів- загинули семеро людей. 27 серпня внаслідок влучання у готель в Кривому Розі загинули четверо людей. 28 серпня місто перебуває в жалобі за загиблими.