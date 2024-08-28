Удар по готелю: у Кривому Розі зросла кількість загиблих

Рятувальники деблокували з-під завалів готелю в Кривому Розі тіло ще однієї людини. У місті оголошений день жалоби.

Кількість загиблих у готелі Кривого Рогу внаслідок удару російських військ 27 серпня зросла станом на ранок середи, 28 серпня, до чотирьох.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, рятувальники деблокували вночі тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Постраждали п'ятеро людей.

28 серпня в Кривому Розі оголошено жалобу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Російські атаки на Дніпропетровщину

Лисак також поінформував про наслідки останніх обстрілів у регіоні. "Удари по Нікопольщині не вщухають. Агресор атакував район з вечора й до ранку. Застосовував важку артилерію та РСЗВ "Град". Бив дронами-камікадзе й скинув снаряд з БпЛА", - повідомив він.

Також російські окупанти цілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах Дніпропетровщини. "Пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля й спортклуб. Знищена господарська споруда. Сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає", - розповів голова ОВА.