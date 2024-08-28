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Удар по готелю: у Кривому Розі зросла кількість загиблих

Олена Перепадя
28 серпня 2024 р.

Рятувальники деблокували з-під завалів готелю в Кривому Розі тіло ще однієї людини. У місті оголошений день жалоби.

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Рятувальники на місці влучання російської ракети в Кривому Розі Дніпропетровської області, 27 серпня 2024 року
Рятувальники на місці влучання російської ракети в Кривому Розі 27 серпняФото: Stringer/REUTERS

Кількість загиблих у готелі Кривого Рогу внаслідок удару російських військ 27 серпня зросла станом на ранок середи, 28 серпня, до чотирьох.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, рятувальники деблокували вночі тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Постраждали п'ятеро людей.

28 серпня в Кривому Розі оголошено жалобу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. 

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Лисак також поінформував про наслідки останніх обстрілів у регіоні. "Удари по Нікопольщині не вщухають. Агресор атакував район з вечора й до ранку. Застосовував важку артилерію та РСЗВ "Град". Бив дронами-камікадзе й скинув снаряд з БпЛА", - повідомив він.

Також російські окупанти цілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах Дніпропетровщини. "Пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля й спортклуб. Знищена господарська споруда. Сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає", - розповів голова ОВА.

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