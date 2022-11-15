Війна в Україні: як Євросоюз посилює свою боєготовність

Як поповнити запаси озброєнь, що вичерпуються через постачання Україні, підвищити боєздатність ЄС та забезпечити постійну підтримку українцям, вирішували міністри оборони країн Євросоюзу у Брюсселі.

Увесь європейський континент страждає від війни в Україні та її наслідків, тому країнам Європейського Союзу необхідно зміцнювати та розширювати спільну безпекову та оборонну політику, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель перед радою глав міноборони країн ЄС у Брюсселі у вівторок, 15 листопада.

Вони обговорили нарощування інвестицій в оборону та оборонного потенціалу Євросоюзу, а саме - як заповнити запаси озброєнь, що виснажуються через постачання Україні, підвищити готовність сил Євросоюзу та забезпечити невичерпну підтримку Україні та ключовим партнерам.

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Україна відвоювала половину захоплених РФ у 2022 році територій

Постачання озброєнь Україні не припиняються, кожного дня щонайменше одна з країн ЄС відправляє чергову партію, сказав Боррель на пресконференції. Україні постійно потрібні боєприпаси, аби вже надані їй системи озброєнь могли працювати сповна. Він також нагадав, що ЄС, його країни-члени та Європейський фонд миру вже передали Україні озброєння на вісім мільярдів євро. Багато в чому завдяки цій допомозі та підтримці США Україні вже вдалося відвоювати 50 відсотків своїх територій, захоплених Росією з лютого 2022 року, зазначив голова європейської дипломатії.

Міністрам оборони держав ЄС була представлена ​​нова доповідь, згідно з якою оборонні витрати в Євросоюзі значно зросли - до 214 мільярдів євро у 2021 році (на шість відсотків порівняно з 2020 роком), а до 2025 року, за прогнозами, вони збільшаться ще на 70 мільярдів євро. Очікується, що вже у 2023 році країни-члени ЄС зможуть вирішити проблему недофінансування оборонного сектору, яка почалася після фінансової кризи 2008 року.

Але цього замало, впевнені у Брюсселі. "Ми не можемо просто виправляти помилки, допущені після фінансової кризи. Єдиний спосіб забезпечити Європу боєздатними та боєготовими збройними силами, які могли б реагувати на будь-яку кризу, - це збільшення видатків на оборону та співпрацю у цій сфері між країнами ЄС", - сказав Боррель.

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Координація між країнами ЄС покращить обороноздатність

Поповнювати запаси важливо не лише для гарантування безпеки самого Євросоюзу, а й для того, щоб продовжувати постачання озброєнь Україні, кажуть у Брюсселі. Але робити закупівлі тепер потрібно спільно, упевнені військові стратеги та експерти - автори доповіді. "Важливо працювати над цим спільно, щоб не ділити ринок та уникнути конкуренції", - резюмує Боррель. Спільні закупівлі озброєнь означають для країн ЄС вигідні ціни, кращу якість та скорочені терміни постачання, пояснив він. Брюссель зараз звертається до європейської оборонної промисловості, щоб задовольнити потреби країн ЄС.

Для підвищення боєздатності експерти рекомендують Євросоюзу заповнити низку критичних прогалин, серед яких, наприклад, високотехнологічні системи ППО, стратегічний повітряний транспорт, проєкція морської сили - тобто здатність розгортання та підтримки морських сил за межами своєї території.

"Без надійного портфеля висококласних військових можливостей для широкого спектру операцій, зокрема високої інтенсивності, ЄС не буде гарантом безпеки", - вважає виконавчий директор Європейського оборонного агентства Йіржі Шедіві. Для успішного досягнення цієї мети військова співпраця на рівні Євросоюзу має стати нормою, наголошує він.

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Військова співпраця поки що виняток

У доповіді підкреслюється, що поки що оборонна співпраця залишається скоріше винятком, ніж правилом в ЄС. Держави-члени здебільшого реалізують свої плани на національному рівні і лише 18 відсотків усіх інвестицій в оборонні програми здійснюються у співпраці з іншими країнами Євросоюзу.

Здебільшого кооперуються одна з одною сусідні держави, а широкі європейські підходи до оборони непопулярні. Це пов'язують, наприклад, із відмінностями у законодавствах, бюджетними обмеженнями, нестачею експертів. Щоб вирішити цю проблему, оборонні ініціативи ЄС мають бути включені до планів національної оборони, рекомендують експерти.

Один із планів, що вже реалізується на рівні ЄС, - це створення потенціалу швидкого реагування, який дозволить оперативно розгортати модульні сили чисельністю до п'яти тисяч військовослужбовців. Уже в 2023 році пройдуть перші навчання за розробленими фахівцями сценаріями, а до 2025 року цей потенціал буде повністю готовий до роботи за участю всіх країн, які входять до ЄС, обіцяють у Брюсселі.