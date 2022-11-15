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Міністерка оборони ФРН Ламбрехт у Вільнюсі, архівне фото
Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance
КонфліктиНімеччина

ФРН створить центр для ремонту озброєння із України

Катерина Вєнкіна
2 год. тому

Німеччина створить у Словаччині центр для обслуговування та ремонту зброї після її використання Києвом, повідомила Крістіне Ламбрехт.

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Німеччина створить у Словаччині центр для обслуговування і ремонту переданих Україні озброєнь після їх використання в бойових умовах. Про це у вівторок, 15 листопада, заявила журналістам у Брюсселі міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

"Ми досягли угоди, і робота може розпочатися негайно, щоб усе поставлене обладнання могло бути відремонтовано після задіяння в бою", - зазначила Ламбрехт.

Вона додала, що Берлін планує навчити близько 5 тисяч українських солдатів у Німеччині в рамках тренувальної місії ЄС до червня.

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Тренувальна місія ЄС

Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС під час зустрічей 14 і 15 листопада офіційно запустили тренувальну місію, метою якої є навчання загалом близько 15 тисяч українських військовослужбовців.

Тренування проводитимуться на території ЄС. Представники кількох держав-членів Євросоюзу навчатимуть ЗСУ користуватися західною зброєю, що спрямовується до Києва.

Міністри оборони ЄС також обговорюють у Брюсселі необхідність поповнення так званого Європейського фонду миру, який у ЄС використовували для фінансування закупівель зброї та військового обладнання для Києва. Фонд був значною мірою вичерпаний за майже дев'ять місяців війни в Україні. Механізм було створено 2021 року з початковою метою фінансування військових закупівель для країн Африки, раніше до нього внесли 5,7 мільярда євро, яких повинно було вистачити на період до 2027 року, проте кошти дуже швидко витрачаються.

Як українських військових у Великобританії навчають

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