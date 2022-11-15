ФРН створить центр для ремонту озброєння із України

Німеччина створить у Словаччині центр для обслуговування та ремонту зброї після її використання Києвом, повідомила Крістіне Ламбрехт.

Німеччина створить у Словаччині центр для обслуговування і ремонту переданих Україні озброєнь після їх використання в бойових умовах. Про це у вівторок, 15 листопада, заявила журналістам у Брюсселі міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

"Ми досягли угоди, і робота може розпочатися негайно, щоб усе поставлене обладнання могло бути відремонтовано після задіяння в бою", - зазначила Ламбрехт.

Вона додала, що Берлін планує навчити близько 5 тисяч українських солдатів у Німеччині в рамках тренувальної місії ЄС до червня.

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Тренувальна місія ЄС

Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС під час зустрічей 14 і 15 листопада офіційно запустили тренувальну місію, метою якої є навчання загалом близько 15 тисяч українських військовослужбовців.

Тренування проводитимуться на території ЄС. Представники кількох держав-членів Євросоюзу навчатимуть ЗСУ користуватися західною зброєю, що спрямовується до Києва.

Міністри оборони ЄС також обговорюють у Брюсселі необхідність поповнення так званого Європейського фонду миру, який у ЄС використовували для фінансування закупівель зброї та військового обладнання для Києва. Фонд був значною мірою вичерпаний за майже дев'ять місяців війни в Україні. Механізм було створено 2021 року з початковою метою фінансування військових закупівель для країн Африки, раніше до нього внесли 5,7 мільярда євро, яких повинно було вистачити на період до 2027 року, проте кошти дуже швидко витрачаються.