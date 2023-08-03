Війна і права людини: ЄС розширив санкції щодо Білорусі

Брюссель запровадив заборону на експорт в Білорусь товарів і технологій, які можуть бути використані у військовій сфері. Окрім того, санкції були запровадженні і внаслідок погіршення ситуації з правами людини в країні.

Рада ЄС поповнила перелік санкційних обмежень щодо Білорусі забороною експорту до країни низки високочутливих товарів та технологій, вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі. Про це у четвер, 3 серпня, повідомляється на сайті Єврокомісії.

Ці зміни приводять санкції щодо Білорусі у відповідність до режиму антиросійських обмежень, запроваджених через війну Росії проти України, наголошується у повідомленні.

"Нові заходи створюють більш тісне узгодження санкцій ЄС, спрямованих щодо Росії та Білорусі, і допоможуть гарантувати, що санкції щодо Росії не можна буде обійти через Білорусь", - зазначили в Єврокомісії.

У ЄК додали, що санкції запровадили в прискореному порядку з огляду на нагальність протидії обходу обмежувальних заходів щодо певних високочутливих товарів і технологій.

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Санкції за погіршення ситуації з правами людини

Рада ЄС також запровадила санкції щодо 38 фізичних та трьох юридичних осіб у Білорусі через погіршення ситуації з правами людини у цій країні. У Брюсселі поклали на цих осіб та організації відповідальність за грубі порушення прав людини, репресії громадянського суспільства та демократичних сил, а також за підтримку режиму білоруського правителя Олександра Лукашенка, повідомляється на офіційному сайті Ради.

До санкційного списку включені відомі пропагандисти, посадовці пенітенціарних установ, відповідальні за тортури та жорстоке поводження з ув'язненими, зокрема політв'язнями, а також представники судової влади, які займаються переслідуванням і винесенням вироків демократичним опонентам режиму, представникам громадянського суспільства та журналістам. Санкції також стосуються державних підприємств, які покарали або звільнили співробітників за участь у мирних акціях протесту та страйках.

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Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 233 фізичні та 37 юридичних осіб. Їхні активи підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям країн Євросоюзу заборонено надавати їм кошти. Крім того, фізичним особам заборонено в'їзд та транзит через територію ЄС. Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі Євросоюзу.

11 пакетів санкцій проти РФ

20 липня Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії за вторгнення в Україну до 31 січня 2024 року. З 24 лютого 2022 року ЄС схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Обмеження стосуються сфер торгівлі, технологій, товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також передбачають заборону на імпорт і транспортування морем сирої нафти та нафтопродуктів із Росії до ЄС, відключення кількох російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT, а також призупинення дії ліцензій кількох підтримуваних Кремлем ЗМІ.

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