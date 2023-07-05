ООН: Ситуація з правами людини в Білорусі "катастрофічна"

Ситуація з правами людини у Білорусі стає дедалі гіршою, повідомила спецдоповідачка ООН. Режим Олександра Лукашенка цілеспрямовано бореться з останніми незгодними у країні, йдеться у новій доповіді.

Ситуація з правами людини в Білорусі "катастрофічна" і лише погіршується, наголосила у вівторок, 4 липня, Анаіс Марін, спеціальна доповідачка Організації Об'єднаних Націй з Білорусі.

Представляючи свою нову доповідь на 53-й сесії Ради ООН з прав людини, вона зазначила, що режим білоруського правителя Олександра Лукашенка цілеспрямовано бореться з останніми незгодними у громадянському суспільстві. "Ситуація залишається катастрофічною. На жаль, вона дедалі погіршується", - наголосила Марін.

За її словами, поправки, що вносяться до білоруського законодавства, призвели до стрімкого зростання політично вмотивованих переслідувань і вироків. "Брак відповідальності за порушення прав людини породжує атмосферу страху серед жертв та їхніх сімей", - наголосила французька експертка.

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Понад 1500 політичних в'язнів

Марін нагадала, що два роки тому вона попереджала СПЛ про "тоталітарний поворот" у Мінську, про що свідчило "нехтування людським життям та гідністю" під час придушення протестів у 2020 році.

Понад 1500 осіб, як і досі, перебувають під вартою за політично вмотивованими звинуваченнями. Починаючи з 2020 року щоденно стається у середньому 17 свавільних арештів, повідомила вона у щорічній доповіді.

"У Білорусі ніхто не був притягнутий до відповідальності за свавільне затримання десятків тисяч мирних демонстрантів у 2020 році, а також за насильство або тортури, яких зазнали багато з них. Ця повсюдна безкарність і атмосфера страху, що виникли внаслідок триваючих репресій, змусили сотні тисяч білорусів піти у вигнання", - визнала Анаіс Марін.

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