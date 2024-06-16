Вибух в Рафаху: загинули восьмеро військових Ізраїлю

Це одна з найбільших втрат Армії оборони Ізраїлю за один день від початку війни проти ХАМАСу у Секторі Гази. В Ізраїлі відбулася масова демонстрація проти політики Нетаньяху.

Восьмеро ізраїльських солдатів загинули під час вибуху БТРу поблизу міста Рафах на півдні Сектора Гази, де останніми тижнями точаться бої з бойовиками терористичного руху ХАМАС. Про це в суботу, 15 червня, розповів в ефірі ізраїльського телебачення речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, вибух "ймовірно, був спричинений вибуховим пристроєм, встановленим у цьому районі, або протитанковою ракетою", сім'ї загиблих поінформовані.

Це одна з найбільших втрат Армії оборони за день від початку військової операції в Секторі Гази 27 жовтня. За офіційними даними, за цей час загинули 306 ізраїльських солдатів.

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Масова акція протесту проти Нетаньяху

Того ж дня у Тель-Авіві відбулася багатотисячна акція протесту проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху та його політики. Демонстранти закликали провести в країні нові парламентські вибори, активізувати зусилля зі звільнення ізраїльських заручників, які залишаються в полоні у ХАМАСу, і зупинити військову операцію в Газі.

9 червня стало відомо, що військовий кабінет Нетаньяху залишає Бенні Ганц, один із лідерів опозиції. Він також закликав провести у країні нові вибори.

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Північ Ізраїлю знову зазнала обстрілу

Тим часом 15 червня радикальний ліванський шиїтський рух "Хезболла" знову обстріляв ракетами північ Ізраїлю. За заявою руху, бойовики атакували керованими ракетами базу ізраїльських військово-повітряних сил (ВПС) у Мероні, а штурмовими дронами - іншу ізраїльську військову базу. ЦАХАЛ підтвердив приліт двох снарядів по військовому об'єкту в Мероні, додавши, що жертв і руйнувань немає.

12 червня рух "Хезболлах" випустив по півночі Ізраїлю понад 100 ракет, повітряна тривога лунала у багатьох населених пунктах Галілеї, включаючи міста Цфат та Тверія. За даними ЦАХАЛу, частина ракет була перехоплена, решта впала в кількох місцях, внаслідок чого спалахнули пожежі. Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові ліквідували високопоставленого командира "Хезболли".

Ліванське угруповання обстрілює північ Ізраїлю з початку військової операції Ізраїлю проти ХАМАСу.