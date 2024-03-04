Вибори до Європарламенту: Олаф Шольц і підтримка України

На виборах до Європарламенту німецькі соціал-демократи сподіваються здобути голоси за допомогою канцлера Олафа Шольца. Та через його низький рейтинг дехто вважає цю стратегію хибною.

Партійний з'їзд європейських соціал-демократів, який минулими вихідними відбувався в Римі, завершився традиційно - делегати стоячи аплодували топкандидатам на виборах до Європарламенту, що відбудуться, залежно від країни, з 6 по 9 червня. Серед тих, хто стоїть на сцені конгресцентру La Nuvola в італійській столиці, також німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Перед цим у своїй промові він налаштовував європейських соціал-демократів на виборчу кампанію.

Олаф Шольц не є головним кандидатом європейської партійної родини соціалістів на виборах. Ця роль цього разу дісталася Ніколя Шміту - люксембурзькому політику та чинному єврокомісару з питань праці. Його називають "містер мінімальна зарплата", адже йому вдалося втілити в життя обіцянку соціалістів з минулих виборів - загальноєвропейські норми щодо мінімальної зарплати.

"Містер мінімальна зарплата" на чолі європейських соціалістів

Шміта називають кандидатом, який знає і вміє робити свою роботу. З ним соціалісти та соціал-демократи хочуть стати найпотужнішою політсилою в Європарламенті. На даний момент їхня партійна родина - Прогресивний альянс соціалістів та демократів - має другу за величиною фракцію після консерваторів та християнських демократів - Європейської народної партії. Якщо вірити опитуванням, після виборів цей розподіл сил залишиться незмінним.

Ніколя Шміт - топкандидат європейських соціалістів на виборах до Європарламенту Фото: Remo Casilli/REUTERS

Окрім загальноєвропейських топкандидатів, кожна партія, що входить до тієї чи іншої європейської партійної родини, має своїх кандидатів у власній країні. Власне, вони й борються безпосередньо за голоси виборців на місцях. У Німеччині головною кандидаткою соціал-демократів уже вдруге є Катаріна Барлі (Katarina Barley) - одна з 14 заступників та заступниць голови Європарламенту і колишня міністерка юстиції Німеччини.

Катаріна Барлі - завзята борчиня з правим популізмом

У Брюсселі Барлі вдалося здобути славу затятої та безкомпромісної борчині за верховенство права та демократію. У своїй кампанії перед виборами до Європарламенту соціал-демократи хочуть виступити з чітким меседжем проти правих популістів. Багато хто побоюється, що вони можуть суттєво збільшити свою присутність у парламенті ЄС після виборів.

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Утім, те, що поряд із Барлі обличчям кампанії соціал-демократів має стати Олаф Шольц, дехто вважає ризиком. Його підтримка в Німеччині перебуває на дуже низькому рівні - у січні його роботою були задоволені лише 19 відсотків німців із правом голосу.

Наскільки ризикованою є стратегія німецьких соціал-демократів?

Олаф Шольц нерідко ставав об'єктом критики в різних країнах Європи. Йому закидають то нерішучу позицію у війні Росії проти України, то неготовність бути лідером ЄС. Багато хто вважає його надто непримітним.

Катаріна Барлі очолює список німецької СДПН на виборах до Європарламенту Фото: DW

Тож рішення зробити ставку у виборчій кампанії на Олафа Шольца може мати негативний ефект. Негативна оцінка національного уряду може відобразитися й на результатах виборів до Європарламенту.

Звісно, на цих виборах завжди йдеться, зокрема, й про національні теми, каже в розмові з DW Катаріна Барлі, і "тут ми хочемо самі розповісти історію, поки її не розповіли за нас інші".

Олаф Шольц - неочікуваний маневр соціал-демократів

Інші німецькі соціал-демократи так само захищають рішення вступити в боротьбу за місця в Європарламенті за допомогою Олафа Шольца. "Ми партія та політична сила, і нам ідеться про наші спільні політичні цілі", - каже Єнс Ґаєр (Jens Geier), голова групи німецьких соціал-демократів у Європарламенті.

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Ґаєр вважає, що його партія втратить довіру виборців, якщо намагатиметься казати, мовляв: "Ви не задоволені німецькою владою? Не страшно, тут же ж ідеться про європейську політику". Навпаки - соціал-демократи, схоже, вдалися до неочікуваного маневру з метою врятувати ситуацію. На партійному з'їзді в Римі промові Олафа Шольца приділити чималу увагу. Канцлер говорив про те, як важливо продовжувати підтримку України. "Війна в Україні завершиться тоді, коли Путін виведе свої війська", - каже він. Водночас Олаф Шоль дав зрозуміти: "Ми не хочемо війни між Росією та НАТО і зробимо все, аби цьому запобігти". Понад 1500 делегатів та гостей аплодували його словам.

Підтримка України: Олаф Шольц наголошує на довгостроковій підтримці Києва Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Олаф Шольц на міжнародній арені має "дуже високу репутацію, і ми хочемо це всім продемонструвати", каже Барлі. Вона вказує на те, що Шольц, будучи міністром фінансів та віцеканцлером в уряді Анґели Меркель (Angela Merkel), разом зі своїм французьким колегою просунув створення Європейського фонду відновлення - кон'юнктурного пакета ЄС у відповідь на пандемію COVID-19. Без нього Європа опинилася б у глибшій рецесії, ніж була, переконана Барлі.

Не переховувати канцлера на виборах до Європарламенту

"Ми бачимо, як він підтримує Україну, як він заохочує інших партнерок та партнерів робити більше. Ми бачимо, що він співбесідник, якого (президент США. - Ред.) Джо Байден приймає на рівних", - каже Барлі.

Дехто вважає, що німецькі соціал-демократи не мали іншого вибору, ніж виставити Олафа Шольца на перший план у своїй передвиборчій кампанії до Європарламенту. "У минулому ми бачили приклади, коли того чи іншого канцлера ховали в шухляду - чи то Меркель, Шредер, чи Коль", - каже Рене Репазі (René Repasi), який також представляє німецьких соціал-демократів у Європарламенті. За його словами, такий підхід ніколи не мав успіху.

Тож план німецьких соціал-демократів полягає в тому, щоб не ховатися, а активно захищати політику німецького уряду, підкреслюють вони на з'їзді в Римі. Німеччина - важливий голос у міжнародній спільноті, адже канцлер не кричить "Ура війні", а хоче досягти миру завдяки продуманим крокам, додає Репазі. Чи допоможе це результатам соціал-демократів на виборах - поки що невідомо.