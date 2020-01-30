Великобританія завершила розрив з ЄС, залишивши внутрішній ринок

Великобританія завершила свій розрив з Європейським Союзом, залишивши внутрішній ринок та Митний союз ЄС. У четвер, 31 грудня, о 23:00 (за місцевим часом, з опівночі - за середньоєвропейським. - Ред.) завершився перехідний період, поз'язаний із Brexit, а з 1 січня почала діяти угода про торгівлю та співпрацю між Великобританією і Євросоюзом. Сполучене Королівство вийшло з ЄС 31 січня 2020 року, однак упродовж перехідного періоду, що тривав до кінця минулого року, залишалося частиною внутрішнього ринку та Митного союзу ЄС.

"Це - прекрасний момент для цієї країни. Наша свобода - у наших руках, і тепер від нас залежить, як цим максимально скористатися", - сказав прем'єр-міністр країни Борис Джонсон у своєму новорічному зверненні до британського народу. Він додав, що тепер Великобританія може робити деякі речі по-іншому і "за необхідності краще за наших друзів в ЄС".

Жодних великих урочистостей з нагоди остаточного розриву з ЄС у країні не відбувалося з огляду на епідемію коронавірусу, повідомляє інформагентство dpa.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II схвалила закон про ратифікацію угоди щодо подальших відносин Лондона і Брюсселя. Таким чином, укладена минулого тижня угода набула у Сполученому Королівстві чинності. 30 грудня законопроєкт про ратифікацію підтримали обидві палати парламенту Великобританії.

Очікується, що Європарламент ратифікує угоду до лютого. Поки в ЄС вирішили тимчасово застосовувати угоду з 1 січня.

Напередодні Великобританія досягла домовленості з Іспанією щодо свободи пересування жителів британської заморської території Гібралтар, що розташована на півдні Піренейського півострова.