Лондон досяг угоди з Мадридом щодо Гібралтару в останні години року

Іспанія та Великобританія досягли в останній день року, що минає, важливої угоди щодо свободи пересування жителів британської заморської території Гібралтар, що лежить на вузькому гористому просторі на півдні Піренейського півострова.

Як заявила у четвер, 31 грудня, міністерка закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя, ця угода уможливить членство цієї британської території у Шенгенському договорі і дозволить зберегти свободу пересування мешканців Гібралтару, які є громадянами Великобританії, з територією Іспанії, передає агенція dpa. Тепер ця двостороння угода між Великобританією та Іспанією повинна бути узгоджена між ЄС і Великобританією.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що "всім серцем" вітає цю угоду.

Проблема Гібралтару

Лондон і Мадрид до останнього дня року, що минає, вели переговори про статус Гібралтару, який не був частиною торгової угоди, укладеної між Великобританією та Європейським Союзом.

Як відомо, 1 січня закінчується перехідний період Великобританії після Brexit, а це означає, що королівство та його заморські території більше не будуть частиною єдиного ринку ЄС і митного союзу.

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За словами глави МЗС Іспанії, включення Гібралтару до Шенгенської зони означає, що після завершення дії перехідного періоду, зовнішній прикордонний контроль здійснюватиметься в його міжнародному аеропорту, а не на кордоні з Іспанією. Він пояснив, що перевіряти осіб, які прибувають в аеропорт, буде Агентство прикордонного контролю ЄС Frontex під наглядом Іспанії, яка звітуватиме перед ЄС.

Це болюче питання для Гібралтару, оскільки Іспанія вже багато років оскаржує суверенітет цієї території. Однак Гібралтар не може самостійно проводити перевірки, оскільки не є державою, а Великобританія теж не може, тому що не входить в Шенгенську зону.

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Для приблизно 15 тисяч осіб, які щодня пересуваються між Гібралтаром та Іспанією для роботи, розроблені окремі положення. Згідно з ними, вони можуть перетинати кордон, показуючи тільки свій паспорт - це положення гарантує, що зареєстровані громадяни можуть й надалі безперешкодно перетинати кордон.