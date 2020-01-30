Парламент Великобританії затвердив торговельну угоду з ЄС

Палата представників парламенту Великобританії у середу, 30 грудня, більшістю голосів затвердила законопроєкт про угоду щодо подальших відносин Лондона і Брюсселя після виходу країни з Євросоюзу.

Проєкт підтримали як правлячі консерватори, так і лейбористи з опозиції. У підсумку "за" проголосував 521 парламентарій, "проти" виступили 73 депутати. Після цього документ надійде для затвердження до Палати лордів, де дебати можуть тривати декілька годин. Після цього його зможе підписати прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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Раніше у середу угоду про торгівлю з Великобританією після Brexit підписали президентка Європейської Комісії та голова Європейської Ради.

Згода Європарламенту для остаточного ухвалення

Затвердження угоди британською стороною дозволить їй тимчасово набути чинності вже 1 січня, навіть попри те, що вона досі не отримала схвалення Європейського Парламенту. Тимчасове застосування договору передбачене щонайменше до 28 лютого.

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Голова Європарламенту Давид Сассолі заявив, що євродепутати розглянуть угоду вже наступного року. За його словами, документ було ухвалено в останній момент, і у парламентарів не було достатньо часу для його вивчення.

Угода після Brexit - 1,2 тисячі сторінок тексту

Про досягнення компромісу щодо майбутніх торговельних відносин між Європейським Союзом і Великобританією стало відомо 24 грудня. Переговори щодо угоди тривали з літа 2020 року, однак укласти її вдалося лише в останній момент.

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Текст договору міститься на більш ніж 1,2 тисячі сторінок. Тому урядам країн ЄС довелося вивчати угоду в терміновому порядку, аби встигнути дати дозвіл на її тимчасове застосування до кінця року.