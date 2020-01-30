 Посли країн ЄС погодили тимчасове застосування угоди з Лондоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2020

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Посли країн ЄС погодили тимчасове застосування угоди з Лондоном

Посли держав Європейського Союзу схвалили тимчасове застосування торговельної угоди з Великобританією після Brexit. У 2021 році її має ратифікувати Європарламент.

Посли країн ЄС погодили угоду, що регулює торгівлю з Великобританією після Brexit

Посли країн ЄС погодили угоду, що регулює торгівлю з Великобританією після Brexit

Комітет постійних представників (Coreper) країн Євросоюзу схвалив у понеділок, 28 січня, тимчасове застосування угоди про майбутні торговельні відносини між Брюсселем та Лондоном. Про це повідомив офіційний представник комітету Себастіан Фішер (Sebastian Fischer).

"Зелене світло для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року", - написав прессекретар у Twitter.

Він також повідомив, що наступним кроком буде остаточне ухвалення рішення Ради ЄС за письмовою процедурою про тимчасове застосування угоди. Воно очікується у вівторок, 29 грудня, у другій половині дня.

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Рішення Європарламенту буде вже у 2021 році

У минулу п'ятницю Coreper схвалив лист до Європарламенту про те, що Рада ЄС ухвалить рішення про тимчасове застосування торговельної угоди Євросоюзу з Великобританією після Brexit.

Водночас голова Європарламенту Давил Сассолі заявив, що євродепутати розглянуть угоду вже наступного року. За його словами, документ було ухвалено в останній момент, і у парламентарів не було достатньо часу для його вивчення.

Своєю чергою британський парламент проведе голосування щодо ратифікації угоди 30 грудня цього року.

Угода після Brexit - 1,2 тисячі сторінок тексту

Про досягнення компромісу щодо майбутніх торговельних відносин між Європейським Союзом і Великобританією стало відомо 24 грудня. Переговори щодо угоди тривали з літа 2020 року, однак укласти її вдалося лише в останній момент.

Текст договору міститься на більш ніж 1,2 тисячі сторінок. Тому урядам країн ЄС довелося вивчати угоду в терміновому порядку, аби встигнути дати дозвіл на її тимчасове застосування до кінця року.

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