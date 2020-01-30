Посли країн ЄС погодили тимчасове застосування угоди з Лондоном

Посли держав Європейського Союзу схвалили тимчасове застосування торговельної угоди з Великобританією після Brexit. У 2021 році її має ратифікувати Європарламент.
Комітет постійних представників (Coreper) країн Євросоюзу схвалив у понеділок, 28 січня, тимчасове застосування угоди про майбутні торговельні відносини між Брюсселем та Лондоном. Про це повідомив офіційний представник комітету Себастіан Фішер (Sebastian Fischer).
"Зелене світло для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року", - написав прессекретар у Twitter.
Він також повідомив, що наступним кроком буде остаточне ухвалення рішення Ради ЄС за письмовою процедурою про тимчасове застосування угоди. Воно очікується у вівторок, 29 грудня, у другій половині дня.
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У минулу п'ятницю Coreper схвалив лист до Європарламенту про те, що Рада ЄС ухвалить рішення про тимчасове застосування торговельної угоди Євросоюзу з Великобританією після Brexit.
Водночас голова Європарламенту Давил Сассолі заявив, що євродепутати розглянуть угоду вже наступного року. За його словами, документ було ухвалено в останній момент, і у парламентарів не було достатньо часу для його вивчення.
Своєю чергою британський парламент проведе голосування щодо ратифікації угоди 30 грудня цього року.
Про досягнення компромісу щодо майбутніх торговельних відносин між Європейським Союзом і Великобританією стало відомо 24 грудня. Переговори щодо угоди тривали з літа 2020 року, однак укласти її вдалося лише в останній момент.
Текст договору міститься на більш ніж 1,2 тисячі сторінок. Тому урядам країн ЄС довелося вивчати угоду в терміновому порядку, аби встигнути дати дозвіл на її тимчасове застосування до кінця року.