У Єврокомісії та Європейській Раді підписали угоду з Великобританією

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент Європейської Ради Шарль Мішель підписали угоду про торгівлю з Великобританією після виходу країни з ЄС. Це відбулося під час короткої церемонії у середу, 30 грудня.

Два дні тому тимчасове застосування цієї угоди було схвалено Комітетом постійних представників (Coreper) країн Євросоюзу. Після цього Рада ЄС остаточно ухвалила документ за письмовою процедурою.

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Парламент Великобританії розпочав дебати щодо угоди

Розглядати угоду вже почали у британському парламенті. Голосування за договір очікується у Палаті громад о 14:30 за місцевим часом. Після цього документ надійде для затвердження до Палати лордів, де дебати також можуть тривати декілька годин.

Оглядачі впевнені в тому, що британські парламентарі підтримають договір. Після цього його зможе підписати прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Згода Європарламенту для остаточного ухвалення

Затвердження угоди британською стороною дозволить їй тимчасово набути чинності вже 1 січня, навіть попри те, що вона досі не отримала схвалення Європейського Парламенту. Тимчасове застосування договору передбачене щонайменше до 28 лютого.

Голова Європарламенту Давид Сассолі заявив, що євродепутати розглянуть угоду вже наступного року. За його словами, документ було ухвалено в останній момент, і у парламентарів не було достатньо часу для його вивчення.

Угода після Brexit - 1,2 тисячі сторінок тексту

Про досягнення компромісу щодо майбутніх торговельних відносин між Європейським Союзом і Великобританією стало відомо 24 грудня. Переговори щодо угоди тривали з літа 2020 року, однак укласти її вдалося лише в останній момент.

Текст договору міститься на більш ніж 1,2 тисячі сторінок. Тому урядам країн ЄС довелося вивчати угоду в терміновому порядку, аби встигнути дати дозвіл на її тимчасове застосування до кінця року.