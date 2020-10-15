Великобританія і Канада уклали попередню торговельну угоду

Уряди Великобританії та Канади підписали попередню торговельну угоду. У суботу, 21 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і його канадський колега Джастін Трюдо закріпили цю попередню угоду своїми підписами під час відеоконференції, повідомило цього ж дня британське міністерство міжнародної торгівлі.

Як запевнили в Лондоні, укладення цього документа стане перехідним мостом до переговорів, що мають розпочатися 2021 року з метою укладення нової, адаптованої угоди.

Так само Британська торгова палата привітала цю попередню угоду з Канадою, однак наголосила, що потрібно якнайшвидше укласти аналогічні угоди з такими важливими ринками як Туреччина й Сингапур. Раніше в жовтні цього року Великобританія і Японія погодили двосторонню угоду про вільну торгівлю, передає інформагенція dpa.

Нагадаємо, наприкінці січня Великобританія покинула Євросоюз. Утім, до кінця поточну року залишаються чинними перехідні положення щодо економічної співпраці між ЄС та Сполученим Королівством, зокрема й пункт про вільну торгівлю. Водночас передбачалося, що до кінця 2020 року Лондон та Брюссель зможуть порозумітися щодо подальшого регулювання торговельних питань і митного контролю, однак цього й досі не сталося.

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Якщо Великобританії та Євросоюзу не вдасться укласти угоди про вільну торгівлю, то існує загроза серйозного економічного розриву, який може завдати істотної шкоди британським та європейським підприємствам.

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