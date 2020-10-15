 Великобританія і Канада уклали попередню торговельну угоду | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.11.2020

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Економіка

Великобританія і Канада уклали попередню торговельну угоду

Підписанням попередньої торговельної угоди обидві країни бажають зберегти спадковість своїх нинішніх економічних відносин і підготувати підґрунтя до повноцінної угоди, наголосили в Лондоні.

Вільна торгівля

Уряди Великобританії та Канади підписали попередню торговельну угоду. У суботу, 21 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і його канадський колега Джастін Трюдо закріпили цю попередню угоду своїми підписами під час відеоконференції, повідомило цього ж дня британське міністерство міжнародної торгівлі.

Як запевнили в Лондоні, укладення цього документа стане перехідним мостом до переговорів, що мають розпочатися 2021 року з метою укладення нової, адаптованої угоди.

Так само Британська торгова палата привітала цю попередню угоду з Канадою, однак наголосила, що потрібно якнайшвидше укласти аналогічні угоди з такими важливими ринками як Туреччина й Сингапур. Раніше в жовтні цього року Великобританія і Японія погодили двосторонню угоду про вільну торгівлю, передає інформагенція dpa.

Нагадаємо, наприкінці січня Великобританія покинула Євросоюз. Утім, до кінця поточну року залишаються чинними перехідні положення щодо економічної співпраці між ЄС та Сполученим Королівством, зокрема й пункт про вільну торгівлю. Водночас передбачалося, що до кінця 2020 року Лондон та Брюссель зможуть порозумітися щодо подальшого регулювання торговельних питань і митного контролю, однак цього й досі не сталося.

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Якщо Великобританії та Євросоюзу не вдасться укласти угоди про вільну торгівлю, то існує загроза серйозного економічного розриву, який може завдати істотної шкоди британським та європейським підприємствам.

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    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

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  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

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    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


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