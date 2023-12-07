Лондон викрив спроби кібератак на високопосадовців з боку РФ

Хакери, які, найімовірніше, працюють на ФСБ, намагалися втручатися в політичні процеси в Великобританії, стверджують у Лондоні. Їм вдалося "скомпрометувати" приватні розмови високопоставлених політиків і посадовців.

Принаймені з 2015 року російські хакери з групи Star Blizzard, яку, найімовірніше, курує Федеральна служба безпеки Росії, намагалися отримати інформацію від британських високопосадовців, політиків і журналістів за допомогою кібератак, повідомив у четвер, 7 грудня, уряд Сполученого королівства.

"Уряд Великобританії вважає, що це було зроблено з наміром використати отриману інформацію для втручання в політику та демократичні процеси Великобританії", - зазначається у повідомленні.

Серед операцій, до яких причетна Star Blizzard, в Лондоні називають: спрямовані фішингові атаки на британських парламентарів і політичні партії, злам і оприлюднення торговельної документації Великобританії і США перед парламентськими виборами у Сполученому королівстві в 2019 році.

Також у 2018 році група зламала британську неурядову організацію Інститут державного управління (Institute for Statecraft), який серед іншого займався ініціативами захисту демократії від дезінформації. У грудні 2021 року "хакнули" засновника цієї організації Крістофера Доннеллі.

Крім того, хакери націлювалися на університети, журналістів, громадський сектор та інші організації громадянського суспільства, багато з яких "відіграють ключову роль у британській демократії".

"Хоча деякі атаки призвели до витоку документів, спроби втрутитися в політику та демократію Великобританії не увінчалися успіхом", - зазначають в уряді.

Також у четвер заступник міністра закордонних справ Великобританії Лео Докерті заявив у Палаті громад, що деякі приватні розмови високопоставлених політиків і державних службовців були "скомпрометовані". Втім, посадовець теж наполягав, що російська кампанія "не була успішною", пише Politico.

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Лондон запровадив санкції проти хакерів

Як зауважили в уряді, після розслідування Національного агентства з боротьби зі злочинністю, Великобританія запровадила санкції щодо двох членів Star Blizzard, один з яких також є офіцером ФСБ.

Крім того, до МЗС Сполученого королівства викликали російського посла, щоб висловити глибоку стурбованість постійними спробами РФ втручатися в політичні та демократичні процеси у Великобританії та за її межами з використанням кіберпростору.

В Лондоні не виключають, що такі спроби триватимуть і надалі. Тому Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) разом із США, Австралією, Новою Зеландією та Канадою опублікує рекомендації з кібербезпеки і поради для "осіб із високим ризиком".

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