Лондон спрямує додаткові сили для місії НАТО у Косові

200 військових з королівського полку принцеси Вельської поповнять сили миротворчої місії НАТО KFOR на тлі загострення конфлікту між Сербією і Косово.

У зв'язку з напруженою ситуацією в Косові НАТО спрямовує до цієї країни додатково близько 200 британських солдатів з 1-го батальйону Королівського полку принцеси Уельської. Їх буде розміщено там у складі миротворчих сил KFOR разом із 400 британськими військовими, які вже перебувають у Косові для проведення навчань, повідомив у неділю, 1 жовтня, офіційний представник Північноатлантичного альянсу Ділан Вайт.

За його словами, інші союзники також збільшать свої контингенти KFOR. Підрозділ британської армії було направлено в розпорядження командувача силами НАТО в Косові за спеціальним запитом командувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американського генерала Крістофера Каволі.

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Причиною для посилення контингенту альянс називає напад на косовських поліцейських 24 вересня і зростання напруженості в регіоні. НАТО закликає Белград і Приштину до діалогу заради досягнення "міцного миру". "Розгортання 1-го батальйону Королівського полку принцеси Уельської демонструє оперативність збройних сил Великобританії. Ми продовжуємо залишатися важливою частиною НАТО, ділячись своїм військовим досвідом і міццю", - заявив начальник штабу оборони ЗС Великобританії адмірал Ентоні Радакін. Розширення підтримки Лондоном миротворчих сил у Косово підкреслює непохитну прихильність Великобританії Північноатлантичному альянсу і безпеці регіону Західних Балкан, додав він.

Ескалація в Косові після нападу на поліцію

Ситуація на півночі Косова ускладнилася тижнем раніше. Влада Косова заявила, що поліція вступила в бій із 30 озброєними сербами, які в ніч на 24 вересня увірвалися в косовське село Баньска і забарикадувалися в сербському православному монастирі. Трьох нападників і одного поліцейського було вбито.

Переважна більшість населення Косова, що становить 1,8 мільйона осіб, - етнічні албанці. Крім того, у країні проживають 120 тисяч сербів, переважно на півночі. У 2008 році Косово в односторонньому порядку проголосило свою незалежність від Сербії. Понад 100 країн, включно з Німеччиною, визнали його незалежність, але не Сербія, яка, як і раніше, вважає Косово своєю територією.

Миротворча місія НАТО KFOR діє з червня 1999 року. Сили для KFOR надають 28 країн. Зобов'язання Великобританії перед KFOR було подовжено в травні 2023 року, коли міністр у справах Збройних сил Джеймс Гіппі оголосив, що Лондон продовжуватиме робити свій внесок у місію НАТО на Західних Балканах принаймні до 2026 року.