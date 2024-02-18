Британія продовжує візи біженцям з України до 2026 року

Українські біженці у Великобританії зможуть отримати нову 18-місячну візу, і таким чином мати права на роботу, пільги та доступ до медицини і освіти.

Уряд Великобританії надав можливість біженцям з України продовжити візу для перебування в країні ще на 18 місяців. Про це у неділю, 18 лютого, повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

Термін дії перших віз, які надавали українцям право на трирічний термін перебування у Великобританії за такими програмами, як Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, спливає у березні 2025 року, пише видання Sky News .

Тому міністерство внутрішніх справ дозволило особам, які перебувають у Великобританії за однією з візових програм, подати заявку на нові візи. Таким чином біженці зможуть перебувати у країні до вересня 2026 року та мати право на роботу, пільги, доступ до медичної допомоги та освіти.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року понад 283 тисячі українців отримали або продовжили притулок у Великобританії.

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Нагадаємо, наприкінці вересня Рада Європейського Союзу погодилася подовжити ще на один рік - із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року - термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни в країнах ЄС.

1 листопада уряд Швейцарії так само подовжив дію статусу захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року.