У Норвегії стався скандал через українських біженців

Міська влада Драммена ухвалила рішення приймати тільки біженців з України. Уряд в Осло обурився. Поліція зареєструвала заяву про "інституційний расизм".

Норвезьке місто Драммен вирішило у майбутньому приймати лише українських біженців. Відповідне рішення ухвалила міська рада, повідомляє у середу, 14 лютого, агенція AFP. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере уже заявив, що міська влада перевищила повноваження. "Це не те, що можуть вирішувати міста", - сказав він в інтерв'ю норвезькій телерадіокомпанії NRK.

При цьому норвезький прем'єр назвав рішення міста "не законним". "Фундаментальною цінністю є забезпечення рівного ставлення до людей, які стали біженцями", - пояснив він.

Рішення Драммена, що розташований у 40 кілометрах від Осло і де мешкає 120 тисяч людей, розкритикувала і лідерка консервативної партії, депутатка парламенту Ерна Солберг. Жоден муніципалітет не може ухвалювати рішення "приймати біженців лише з певної країни", сказала вона в інтерв'ю інформаційній агенцій NTB. Повідомляється також, що поліція зареєструвала заяву про вчинення міською радою Драммена "інституційного расизму".

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Нагадаємо, наприкінці січня уряд Норвегії обмежив фінансову допомогу біженцям з України. Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції. Відповідно до цих змін, українці, зокрема, більше не отримуватимуть фінансову допомогу, якщо вирішать жити приватно, а не в притулку для біженців. Також українці не мають можливості жити у притулках для біженців з домашніми тваринами, бо Норвегія більше не покриває витрати на тварин.