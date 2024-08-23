Вдруге за 2 місяці: у РФ в'язні колонії захопили заручників

У заручники засуджені захопили співробітників колонії під Волгоградом. Є постраждалі, а можливо і вбиті. Нападники можуть бути пов'язані з "Ісламською державою". Вони вимагають вертоліт у Грузію та два мільйони доларів.

Ув'язнені виправної колонії суворого режиму №19 у місті Суровикіно Волгоградської області Росії під час засідання дисциплінарної комісії захопили в заручники співробітників установи. Про це в п'ятницю, 23 серпня, повідомила Федеральна служба виконання покарань РФ.

Там розповіли, що є постраждалі. Тим часом російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" пише з посиланням на оперативні служби, що один із працівників колонії загинув.

Російські Telegram-канали пишуть, що в захопленні заручників беруть участь щонайменше троє ув'язнених. Вони також публікують відеозаписи, на яких нападники озброєні ножами, а троє людей лежать без руху в крові. Нападники на відео називають себе "моджахедами" терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Пропагандистські пабліки, пов'язані з російською владою, пишуть також, що нападники вимагають надати їм вертоліт, який має доставити їх у Грузію, та два мільйони доларів.

Захоплення заручників у ростовському СІЗО

У середині червня ув'язнені в Ростові-на-Дону, які називали себе членами ІД, взяли в заручники кількох працівників слідчого ізолятора (СІЗО). Тоді російський спецназ звільнив усіх захоплених, а нападників убив.