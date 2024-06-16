У Ростові-на-Дону в Росії ув'язнені СІЗО захопили заручників

У СІЗО Ростова-на-Дону ув'язнені однієї з камер взяли у заручники двох наглядачів. Вони назвали себе членами "Ісламської держави", вимагали зброю та можливість вийти на волю.

Ув'язнені слідчого ізолятора №1 Ростова-на-Дону у неділю, 16 червня, захопили як заручників двох наглядачів.

Як повідомляють російські Telegram-канали, ув'язнені змогли вибити віконні грати у своїй камері і проникнути в чергову частину, де відібрали зброю у силовиків. Також вони встигли записати кілька відеоповідомлень, з яких випливає, що вони були озброєні ножами та заточками.

Крім цього, зловмисники заявили, що є членами терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) і що захоплення заручників не було спонтанним. Також вони зажадали "машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора".

У захопленні заручників брали участь шестеро людей, при цьому вже відомо, що у 2023 році декількох з них було засуджено до тривалих термінів ув'язнення за участь у ІД та підготовку теракту. Крім цього стало відомо, що серед захоплених у заручники опинився начальник оперативного управління управління Федеральної служби виконання покарань (УФСВП) по Ростовській області Олександр Богма.

Згодом Telegram-канали повідомили штурм СІЗО російськими спецпризначенцями, під час якого ув'язнених було ліквідовано, а співробітників слідчого ізолятора, які перебували в заручниках, звільнено.