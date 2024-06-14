Вбивство дівчинки в ФРН: у Празі затримали підозрюваного

Затриманого у Празі 36-річного громадянина Молдови ппідозрюють у вбивстві 9-річної української біженки в Саксонії. Його готують до передачі німецьким слідчим органам.

Поліція у Празі затримала підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної дівчинки-біженки з України, скоєному нещодавно у Німеччині. Про це повідомляє в п'ятницю, 14 червня, німецький ZDF з посиланням на прокуратуру міста Хемніц. Підозрюваним виявився 36-річний громадян Молдови, який і раніше перебував у розшуку за національним та європейським ордерами на арешт. Наразі він перебуває під вартою в Чеській Республіці і має бути невдовзі перевезений до Німеччини. Жодної іншої додаткової інформації щодо його особи не наводится.

На тілі вбитої дитини не було ознак сексуального злочину

Як повідомлялося, 9-річна дівчинка-біженка з України Валерія безслідно зникла вранці 3 червня дорогою до школи. Понад тиждень поліція не мала жодних конкретних зачіпок, тож розслідування її зникнення тривало в усіх напрямках. Здійснювалася масштабна пошукова операція за участю сотень поліцейських. До неї були залучені водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники - утім пошуки не мали успіху, не було не знайдено навіть шкільного портфеля чи одягу Валерії. Розшук Валерії проводили і в інших містах федеральної землі Саксонія, а також й за межами Німеччини - у Польщі та Чехії.

Поліція почала розслідування щодо школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках. Про те, що Валерія зникла, повідомила її мати, після того як дівчинка не повернулася додому після школи у звичний час.

Після кількох днів пошуків, тіло дівчинки було знайдене у лісі поблизу Дебельна, приблизно за чотири кілометри від її будинку. За даними поліції, вона стала жертвою злочину, але попереднє розслідування показало, що вона не зазнала сексуального насильства. Прокуратура розслідує неумисне вбивство.

Дівчинка була біженкою з України

У поле зору слідчих потрапило насамперед соціальне оточення убитої дівчинки. У п'ятницю ввечері жителі Дебельна планують вшанувати пам'ять загиблої Валерії. Крім того, в неділю також має відбутися панахида.

Відомо, що сім'я Валерії з Дніпропетровщини. Її мати - українська біженка, яка приїхала до Німеччини у 2022 році разом із двома неповнолітніми дітьми. Її батько, за даними ЗМІ, служить у ЗСУ.