У Німеччині на вихідних тривають пошуки 9-річної українки

Дівчинка пропала у місті Дебельн 3 червня дорогою в школу. Вона разом з мамою приїхала в Німеччину в 2022 році через війну Росії.

У місті Дебельн у федеральній землі Саксонія тривають масштабні пошуки дев'ятирічної Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу. Як вказує dpa у суботу, 8 червня, пошуки зосереджені на її шкільному маршруті. Крім того, поліція планує оглянути промислові пустирі у місті.

До пошукової операції залучені водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники. Досі нічого не знайдено, навіть її рожевого шкільного портфеля чи одягу, вказують в поліції. "Ми все ще нічого не виключаємо. Це стосується як викрадення, так і того, що дитина десь переховується або з нею стався нещасний випадок", - зазначив представник поліції.

Правоохоронці обстежили вже третину міста та проаналізували близько 10 терабайт фото- і відеоматеріалів. У місті організували також приватні групи пошуку.

Крім того, пошукову операцію проводять в інших містах федеральної землі Саксонія, а також й за межами Німеччини - у Польщі та Чехії, адже правоохоронці не виключають, що дитина вже може бути за кордоном.

Також правоохоронці почали розслідування проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках. Про те, що Валерія зникла, повідомила її мати, після того як дівчинка не повернулася додому після школи у звичний час.

Відомо, що сім'я Валерії з Дніпропетровщини. Її мати - українська біженка, яка приїхала до Німеччини у 2022 році разом із двома неповнолітніми дітьми.

Вбивство у ФРН двох українок

У березні Німеччину сколихнули вбивства двох українок- 51-річної Марини С. та 27-річної Маргарити, а також зникнення її 5-тижневої доньки.

Тіло Маргарити з ознаками насильницької смерті знайшли 7 березня на березі річки Рейн біля міста Гоккенгайм, розташованому на землі Баден-Вюртемберг. Згодом знайшли живою її маленьку доньку, якій на момент вбивства матері було лише п'ять тижнів. Тіло матері Маргарити Марини правоохоронці виявили 20 березня в озері поблизу села Бад-Мінгольсгайм.

За даними ЗМІ, поліція затримала 44-річного німця Марко О. та його дружину Іну О. - 43-річну уродженку Росії, які утримували дитину. За інформацією Bild, вони заманили жінок, пообіцявши допомогти з оформленням документів у Німеччині, та вбили, щоб забрати собі дитину.