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У Німеччині тиждень не можуть знайти зниклу 9-річну українку

Дмитро Шварц
10 червня 2024 р.

У саксонському місті Дебельн Саксонія вже тиждень тривають масштабні пошуки дев'ятирічної українки Валерії, яка приїхала до Німеччини у 2022 році. 3 червня вона зникла безвісти дорогою в школу.

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Німецька поліція вже тиждень шукає зниклу 9-річну українку
У Німеччині вже тиждень шукають зниклу 9-річну українкуФото: Hannibal Hanschke/EPA

У місті Дебельн у федеральній землі Саксонія вже тиждень тривають масштабні пошуки дев'ятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу. Як передає dpa у понеділок, 10 червня, наразі не знайдено жодних конкретних зачіпок, тож розслідування триває в усіх напрямках, про що заявила речниця поліції міста Хемніц.

Станом на сьогодні, допитано ще більше мешканців. На 11 червня, як і минулого четверга, запланована ще одна масштабна пошукова операція за участю сотень поліцейських. Тепер вона буде зосереджена на західній частині міста. Повідомляється, що також може бути використаний безпілотник.

Як повідомлялося раніше, до пошукової операції вже були залучені водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники, але досі нічого не було не знайдено, навіть рожевого шкільного портфеля Валерії чи одягу.

Пошукову операцію проводять в інших містах федеральної землі Саксонія, а також й за межами Німеччини - у Польщі та Чехії, адже правоохоронці не виключають, що дитина вже може бути за кордоном.

Також поліція почала розслідування щодо школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках. Про те, що Валерія зникла, повідомила її мати, після того як дівчинка не повернулася додому після школи у звичний час. Відомо, що сім'я Валерії з Дніпропетровщини. Її мати - українська біженка, яка приїхала до Німеччини у 2022 році разом із двома неповнолітніми дітьми.

Вбивство у Німеччині двох українок

У березні Німеччину сколихнули вбивства двох українок - 51-річної Марини С. та 27-річної Маргарити, а також зникнення її 5-тижневої доньки. 

7 березня тіло Маргарити з ознаками насильницької смерті знайшли на березі річки Рейн біля міста Гоккенгайм, розташованому на землі Баден-Вюртемберг. Згодом знайшли живою її маленьку доньку, якій на момент вбивства матері було лише п'ять тижнів. Тіло матері Маргарити Марини правоохоронці виявили 20 березня в озері поблизу села Бад-Мінгольсгайм.

За даними ЗМІ, правоохоронці затримали 44-річного німця Марко О. та його дружину Іну О. - 43-річну уродженку Росії, які утримували дитину. За інформацією Bild, вони заманили жінок, пообіцявши допомогти з оформленням документів у Німеччині, та вбили, щоб забрати собі дитину.

Чи безпечно почуваються українці в Німеччині?

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