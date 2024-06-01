У ФРН чоловік вистрілив у вагітну дружину та поранив ще 4-х

За життя жінки, якій нападник вистрілив у квартирі в голову, борються медики. Чотирьом людям він наніс поранення у перукарні неподалік дому. Чоловіка розшукують за допомогою гелікоптерів.

У німецькому місті Гаґен у землі Північний Рейн - Вестфалія у суботу, 1 червня, чоловік спершу вистрілив у голову своїй вагітній дружині, а тоді поранив ще чотирьох людей.

Як пише Bild, після нападу на дружину в їхній квартирі 34-річний чоловік піднявся поверхом вище і розстріляв замкнені двері сусідів. Потім, за інформацією поліції, він сів у свій автомобіль та приїхав у перукарню за два кілометри від будинку, де поранив пострілами ще чотирьох людей.

За життя дружини нападника борються медики. Спецслужби прочісують лісисту місцевість, де ймовірно переховується злочинець. Для його пошуків правоохоронці залучили вертольоти.

Слідство припускає, що злочин міг бути скоєний з сімейних мотивів, поки що відкидаючи версію політичного або релігійного підґрунтя.

Ножовий напад в Мангаймі: поліцейський - у штучній комі

Напередодні у німецькому місті Мангайм скоїли ножовий напад під час заходу антиісламського руху Pax Europa. Нападник поранив п'ятьох учасників заходу та поліцейського, якого довелось ввести у стан штучної коми.

Постраждав і сам зловмисник - 25-річний уродженець Афганістану, який проживає в Німеччині з 2014 року, одружений та має двох дітей. Його прооперували, але його стан не дозволяє провести допит, тому мотив атаки залишається незрозумілим.

Імовірно, головною метою був лідер Pax Europa Міхаель Штюрценберґер (Michael Stürzenberger). Сам він розповів у Telegram, що отримав кілька ножових поранень, зокрема в обличчя та ногу. За його словами, поранення у стегно викликало "значну втрату крові".

59-річний Штюрценберґер і його оточення з Pax Europa перебувають під наглядом правоохоронних органів через вороже ставлення до ісламу. Крім організації заходів Pax Europa, Штюрценберґер був автором правоекстремістського сайту Political Incorrect, який розповсюджував "висловлювання, ворожі ісламу", йдеться на сайті баварського Інформаційного центру боротьби з екстремізмом.