9-річну українку в Саксонії знайшли убитою. Що відомо

У Саксонії виявили тіло 9-річної дівчинки, яка зникла понад тиждень тому і яку розшукували. Німецька поліція й прокуратура повідомили деталі.

Тіло, виявлене неподалік міста Дебельн у Саксонії, належить 9-річній Валерії - українській дівчинці, яка зникла понад тиждень тому. Про це у середу, 12 червня, повідомила на пресконференції керівниця кримінальної поліції міста Хемніц Манді Кюршнер (Mandy Kürschner).

За даними правоохоронців, тіло дев'ятирічної Валерії виявили напередодні, приблизно за чотири кілометри від її будинку. "Далеко від будь-яких лісових стежок, глибоко у підліску", - повідомила представниця поліції. Ідеться про лісовий масив між Гермсдорфом та Маліцшем, уточнили в поліції. "Якби не пошукові заходи, ми б не знайшли Валерію", - пояснила Кюршнер.

За даними прокуратури, місце, де було знайдено тіло, було також місцем злочину.

Дівчинка була убита, але не була жертвою сексуального злочину, стверджують слідчі. "Наразі немає жодних ознак того, що вона стала жертвою сексуального злочину", - повідомила речниця прокуратури міста Хемніц. Зараз розслідування проводиться за перевіркою версій умисного та необережного вбивства дівчинки.

Представниця прокуратури додала, що слідство також зосередилося на соціальному оточенні вбитої дівчинки.

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Масштабна пошукова операція

Дев'ятирічна українка Валерія зникла зникла безвісти дорогою до школи 3 червня. Понад тиждень поліція не мала жодних конкретних зачіпок, тож розслідування її зникнення тривало в усіх напрямках. Здійснювалася масштабна пошукова операція за участю сотень поліцейських. До неї були залучені водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники - утім пошуки не мали успіху, не було не знайдено навіть шкільного портфеля чи одягу Валерії. Розшук Валерії проводили і в інших містах федеральної землі Саксонія, а також й за межами Німеччини - у Польщі та Чехії.

Поліція почала розслідування щодо школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках. Про те, що Валерія зникла, повідомила її мати, після того як дівчинка не повернулася додому після школи у звичний час.

Відомо, що сім'я Валерії з Дніпропетровщини. Її мати - українська біженка, яка приїхала до Німеччини у 2022 році разом із двома неповнолітніми дітьми. Її батько, за даними ЗМІ, служить у ЗСУ і зараз має виїхати до Німеччини.