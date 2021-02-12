 Вакцинація від COVID-19 у ФРН: 5 відсотків населення отримали першу дозу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вакцинація від COVID-19 у ФРН: 5 відсотків населення отримали першу дозу

Повністю щепленими від коронавірусу нині є 2,6 відсотка населення Німеччини, повідомляє МОЗ у Берліні.

Один з центрів з вакцинації у Берліні

Один з центрів з вакцинації у Берліні

Протягом доби, що минула, у Німеччині використано близько 180 тисяч доз вакцин від коронавірусу, повідомляє у вівторок, 2 березня, міністерство охорони здоров'я у Берліні. За даними відомства, нині повністю вакцинованими є 2,6 відсотка наслення Німеччини - ці люди отримали по дві дози вакцин від коронавірусу. Першу дозу вакцини між тим отримали близько 5 відсотків людей у Німеччині. Нині від коронавірусу вакцинують тих, хто перебуває у групах ризику - осіб віком понад 80 років та медичний персонал. Частково уже щеплять від коронавірусу вчителів, вихователів, а також поліцейських.

Читайте також: Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу

За даними, наведеними на порталі Our World in Data, загалом у Німеччині хоча б одну дозу вакцини отримали вже 4,23 мільйона осіб, що є п'ятим показником у світі та першим - серед країн ЄС. Друге місце в ЄС посідає Франція, де хоч б одну дозу отримало 2,97 мільйона осіб, а на третьому місці розташувалася Італія з показником у 2,84 мільйона вакцинованих.

Читайте також: У Німеччині деякі землі вимагають перегляду концепції вакцинації

Серед вакцин, які використовують для щеплень у Німеччині, безумовним лідером за кількістю використаних доз є вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech разом з американським концерном Pfizer. Станом на 1 березня використано 5,7 мільйона доз цієї вакцини. Другою за популярністю є векторна вакцина Оксфордського університету і концерну AstraZeneca, якої було використано понад 514 тисяч доз. На третьому місці за популярністю з близько 180 тисячами використаних доз посіла вакцина від американської компанії вакцини Moderna.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 03:43

Індійська вакцина Covishield для України: що варто знати (24.02.2021)

DW.COM

МОЗ планує вакцинувати по 5-7 мільйонів українців на місяць

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує на прискорення вакцинації населення від коронавірусу в разі виконання постачальниками укладених договорів.  

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronakrise: Rettungseinsatz

В Офісі президента розповіли про формування мобільних груп з вакцинації 12.02.2021

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в Україні сформовано 600 мобільних груп з вакцинації населення. Вони переважно сформовані на базі сімейних лікарів.

Coronavirus – Impfbeginn Berlin

"Не хочу AstraZeneca". Чому німці перебирають вакцинами 19.02.2021

В оксфордської вакцини проблеми в Німеччині - медичні працівники не хочуть робити нею щеплення. Подібні проблеми можуть чекати у ФРН і на інші препарати.

Weltwirtschaftsforum Davos | Angela Merkel in Videokonferenz

Меркель: Щеплення від коронавірусу, ймовірно, доведеться робити щороку 01.02.2021

Канцлерка ФРН Анґела Меркель після проведення наради, присвяченої вакцинації від коронавірусу, пояснила, чому цей процес у ЄС відбувається не так швидко, як в інших країнах.

Реклама

Докладно

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський

Перший день візиту Шарля Мішеля до України: репортаж

Свій візит до України президент Європейської Ради Шарль Мішель розпочав із Донбасу.  

Краще майбутнє завдяки віртуальній реальності?

Робота з дому врятує планету? (відео)

Робота з дому дозволяє скоротити до мінімуму автомобільний трафік та авіаперельоти. Це - на користь клімату та планеті.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  