  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Віряни УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі (березень 2023 року)
Віряни УПЦ МП в Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської ЛавриФото: DW
РелігіяУкраїна

УПЦ МП спростовує інформацію про паспорт РФ Онуфрія

Олександр Куницький
1 год. тому

Матеріал журналістів "УП" про наявність в кліриків УПЦ МП паспортів РФ є маніпулятивним і "не може відповідати дійсності", запевняють у релігійній організації.

https://p.dw.com/p/4PpGe

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) спростовує наявність громадянства Росії у предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія та інших священників церкви. Відповідний коментар від УПЦ МП інформагенція "Українські Новини" отримала п'ятницю, 7 квітня.

"У зв’язку з появою на інтернет-порталі "Українська правда" недостовірної та маніпулятивної інформації про архієреїв Української православної церкви, слід повідомити, що частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства без жодного обґрунтування, і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їхнє українське громадянство, оскільки іншого вони не мають. Суд відкрив провадження за їхнім клопотанням. Оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших, згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності", - заявили в УПЦ МП.

Крім того, в УПЦ МП переконані, що автор сюжету про нібито наявність російських паспортів у священнослужителів УПЦ навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом. "Митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє. Водночас викликає подив той факт, що українські журналісти наполегливо шукають неіснуючі російські паспорти у єпископів Української Православної Церкви, і натомість ігнорують відверті заяви представників ПЦУ про наявність в архієреїв цієї релігійної організації громадянств РФ та "ЛНР", - наголосили в УПЦ.

Читайте також: УПЦ (МП) - незалежна церква чи колаборанти в рясах?

Як повідомлялося, за даними розслідування онлайн-видання "Українська правда", митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

Перевірки УПЦ МП

Протягом 2022 року СБУ провела понад 40 "контррозвідувальних та безпекових заходів" у церковному середовищі УПЦ МП. У результаті було порушено понад 60 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ МП, а суди вже ухвалили низку вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. "Двох з них було використано в обміні на наших військовослужбовців", - зауважили в СБУ.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

Також, за матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ МП, майже 250 клірикам Російської православної церкви заборонено в’їзд в Україну. Припинено громадянство України 19 священиків УПЦ МП, які є громадянами Росії, ініційовано примусове повернення до країни походження двох кліриків церкви, які були громадянами РФ.

Як в Росії благословляють на війну

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Віряни УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі (березень 2023 року)

УПЦ МП спростовує інформацію про паспорт РФ Онуфрія

Релігія1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Підводний човен РФ у Криму

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Конфлікти12 год. тому
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
external

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Конфлікти6 квітня 2023 р.03:01 хв.
external

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Політика6 квітня 2023 р.02:22 хв.
external

Як списані радянські "олдтаймери" служать ЗСУ

Як списані радянські "олдтаймери" служать ЗСУ

Суспільство6 квітня 2023 р.03:51 хв.
На головну сторінку