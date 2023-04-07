УПЦ МП спростовує інформацію про паспорт РФ Онуфрія

Матеріал журналістів "УП" про наявність в кліриків УПЦ МП паспортів РФ є маніпулятивним і "не може відповідати дійсності", запевняють у релігійній організації.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) спростовує наявність громадянства Росії у предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія та інших священників церкви. Відповідний коментар від УПЦ МП інформагенція "Українські Новини" отримала п'ятницю, 7 квітня.

"У зв’язку з появою на інтернет-порталі "Українська правда" недостовірної та маніпулятивної інформації про архієреїв Української православної церкви, слід повідомити, що частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства без жодного обґрунтування, і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їхнє українське громадянство, оскільки іншого вони не мають. Суд відкрив провадження за їхнім клопотанням. Оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших, згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності", - заявили в УПЦ МП.

Крім того, в УПЦ МП переконані, що автор сюжету про нібито наявність російських паспортів у священнослужителів УПЦ навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом. "Митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє. Водночас викликає подив той факт, що українські журналісти наполегливо шукають неіснуючі російські паспорти у єпископів Української Православної Церкви, і натомість ігнорують відверті заяви представників ПЦУ про наявність в архієреїв цієї релігійної організації громадянств РФ та "ЛНР", - наголосили в УПЦ.

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Як повідомлялося, за даними розслідування онлайн-видання "Українська правда", митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

Перевірки УПЦ МП

Протягом 2022 року СБУ провела понад 40 "контррозвідувальних та безпекових заходів" у церковному середовищі УПЦ МП. У результаті було порушено понад 60 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ МП, а суди вже ухвалили низку вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. "Двох з них було використано в обміні на наших військовослужбовців", - зауважили в СБУ.

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Також, за матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ МП, майже 250 клірикам Російської православної церкви заборонено в’їзд в Україну. Припинено громадянство України 19 священиків УПЦ МП, які є громадянами Росії, ініційовано примусове повернення до країни походження двох кліриків церкви, які були громадянами РФ.