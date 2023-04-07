Журналісти знайшли паспорт РФ в предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів цієї релігійної організації мають російське громадянство, йдеться у розслідуванні видання "Українська правда" , оприлюдненому у п'ятницю, 7 квітня.

Журналістам вдалося отримати витяг із системи "Російський паспорт", з якого стало відомо, що Онуфрій отримав російський паспорт у Москві 20 березня 2002 року. "23 червня 2003 року він отримує ще й закордонний паспорт громадянина РФ. І він у нього не перший. У 1998 році священику в Москві вже видавали закордонний паспорт. А це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж з 2002 року", - йдеться у розслідуванні.

Крім того, як з'ясували журналісти, російські паспорти має понад 20 інших священників УПЦ МП. Зокрема, архієрей УПЦ МП та намісник Десятинного монастиря Юрій Харон. При цьому, як стверджує "Українська правда", він у січні 2023 року, майже через рік після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, проводив службу в російській Казані , і у його "молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну".

Також автори розслідування стверджують, що у грудні 2022 року російський паспорт отримав колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Олег Іванов, який співпрацював з окупантами під час їхнього вторгнення та втік до Бєлгорода після деокупації Ізюма.

Згдіно з розслідуванням, російський паспорт мають такі клірики УПЦ МП: митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких); вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой); вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук); керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко); керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій); керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній). Решту прізвищ "Українська правда" обіцяє опублікувати найближчим часом.

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Перевірки УПЦ МП

Протягом 2022 року СБУ провела понад 40 "контррозвідувальних та безпекових заходів" у церковному середовищі УПЦ МП. У результаті було порушено понад 60 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ МП, а суди вже ухвалили низку вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. "Двох з них було використано в обміні на наших військовослужбовців", - зауважили в СБУ.

Також, за матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ МП, майже 250 клірикам Російської православної церкви заборонено в’їзд в Україну. Припинено громадянство України 19 священиків УПЦ МП, які є громадянами Росії, ініційовано примусове повернення до країни походження двох кліриків церкви, які були громадянами РФ.

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Нагадаємо, 1 квітня СБУ вручила підозру настоятелю Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павлу (Лебедю). Йому закидають розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. Суд обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів та зобов'язав його носити електронний браслет. Однак його захист оскаржує цю ухвалу.