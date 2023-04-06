Митрополит УПЦ МП Павло оскаржує домашній арешт

Захист митрополита УПЦ МП, настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) оскаржує у Київському апеляційному суді рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів. Про це повідомляє сайт "Києво-Печерської лаври" УПЦ МП з посиланням на адвоката митрополита Микиту Чекмана.

"Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист. Сподіваємося, що суд апеляційної інстанції прислухається до доводів захисників та ухвалить справедливе рішення", - йдеться у заяві Чекмана.

Адвокат стверджує, що під час ухвалення рішення Шевченківський районний суд Києва "проігнорував основні засади кримінального провадження: змагальність сторін, розумність строків, повага до честі та гідності особи, право на захист та презумпцію невинуватості".

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Підозрюваний Павло

1 квітня Служба безпеки України (СБУ) вручила митрополиту Павлу підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також провела обшук в його помешканні. Також СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена, як Павло, зокрема, каже, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

Цього ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Лебедя на 60 днів та зобов'язав його носити електронний браслет.

На судовому засіданні митрополит заявив, що "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували". При цьому він переконує, що це "політична справа". "Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав Павло.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій також наполягає, що кримінальне провадження проти Павла - "сфабриковане та спрямоване на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, монахів і парафіян".