В Україну прибули американські патрульні катери

В рамках безпекової допомоги США направили до України два катери типу Island, які патрулюватимуть акваторії Чорного та Азовського морів.
До України у вівторок, 23 листопада, з міста Балтімор, штату Меріленд, прибули два катери типу Island у межах допомоги з безпеки від Сполучених Штатів Америки, повідомляють у Facebook Військово-морські сили збройних сил України (ВМС ЗСУ). Зазначається, що їх назвали "Фастів" та "Суми".
"Вже незабаром на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-морський прапор України, та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів", - зазначають у пресслужбі ВМС ЗСУ.
Також у повідомленні йдеться, що катери доставлять в Одеський морський торговельний порт, де вони пройдуть митний контроль та розвантаження. Після чого їх відбуксують до місць базування та підготовлять до експлуатації після тривалого транспортування.
Крім того, командувач Військово-морських сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував США за "багаторічну незмінну підтримку" та наголосив на вкладі Вашингтону "задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України".
У ВМС ЗСУ також нагадали про нещодавній черговий випуск українських моряків, які пройшли курс додаткової підготовки в США для служби на Island. Отримання патрульних катерів іноземного виробництва надає змогу українським ВМС підвищити рівень взаємосумісності з флотами держав-членів та партнерів НАТО, зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що передача катерів відбулася в рамках безпекової допомоги США Україні, яку надають з 2014 року. Перші два патрульні катери типу Island були передані Україні і надійшли в країну восени 2019 року. Вони дістали назви "Слов’янськ" і "Старобільськ".
Також у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у серпні 2021 року Київ погодив отримання додаткової безпекової допомоги обсягом у 60 мільйонів доларів. У її межах в Україну з США вже прибули три партії вантажу, серед яких - боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, у тому числі системи Javelin, медичне майно та інше.