В Україну прибули американські патрульні катери

До України у вівторок, 23 листопада, з міста Балтімор, штату Меріленд, прибули два катери типу Island у межах допомоги з безпеки від Сполучених Штатів Америки, повідомляють у Facebook Військово-морські сили збройних сил України (ВМС ЗСУ). Зазначається, що їх назвали "Фастів" та "Суми".

"Вже незабаром на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-морський прапор України, та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів", - зазначають у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Також у повідомленні йдеться, що катери доставлять в Одеський морський торговельний порт, де вони пройдуть митний контроль та розвантаження. Після чого їх відбуксують до місць базування та підготовлять до експлуатації після тривалого транспортування.

Вклад США "у стримування агресії РФ"

Крім того, командувач Військово-морських сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа подякував США за "багаторічну незмінну підтримку" та наголосив на вкладі Вашингтону "задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України".

У ВМС ЗСУ також нагадали про нещодавній черговий випуск українських моряків, які пройшли курс додаткової підготовки в США для служби на Island. Отримання патрульних катерів іноземного виробництва надає змогу українським ВМС підвищити рівень взаємосумісності з флотами держав-членів та партнерів НАТО, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що передача катерів відбулася в рамках безпекової допомоги США Україні, яку надають з 2014 року. Перші два патрульні катери типу Island були передані Україні і надійшли в країну восени 2019 року. Вони дістали назви "Слов’янськ" і "Старобільськ".

Також у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у серпні 2021 року Київ погодив отримання додаткової безпекової допомоги обсягом у 60 мільйонів доларів. У її межах в Україну з США вже прибули три партії вантажу, серед яких - боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, у тому числі системи Javelin, медичне майно та інше.