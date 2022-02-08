 В Україні за перший тиждень відсторонили понад дві тисячі невакцинованих медиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2022

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Новини

В Україні за перший тиждень відсторонили понад дві тисячі невакцинованих медиків

Наприкінці січня МОЗ розширив список професій, що підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. За новими правилами від роботи відсторонили вже понад сім тисяч працівників. 

Медпрацівниця тримає шприц із вакциною від коронавірусу.

За перший тиждень лютого від роботи відсторонили майже сім тисяч працівників - невакцинованих місцевих чиновників, лікарів та комунальників. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у Фейсбуці. 

"Загалом в Україні в закладах охорони здоров'я (комунальних та державних) зараз працює понад 755 тисяч співробітників. Відсторонено – 2136 працівників, тобто приблизно 0,2 відсотка", - написав він. 

Кузін зазначив, що наказ торкнувся медиків тільки зараз, тому що раніше відсторонення медичних працівників було б ризикованим для системи охорони здоров’я у час пандемії.

Також, відповідно до наказу, було відсторонено понад 4 тисячі працівників комунальних установ та понад 800 представників органів місцевого самоврядування.  

З 31 січня набули чинності зміни до наказу, якими було розширено перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. До переліку додали працівників органів міського самоврядування, комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я. Працівники, які не отримали принаймні одного щеплення, мають бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Читайте також:Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW​​​​​​

Перехід регіонів у ''червоні'' зони карантину

У вівторок, 8 лютого, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей.

У "червоних" регіонах забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Дивитись відео 07:48

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