В Україні відновлюють обіг державних цінних паперів

Депозитарій Національного банку України (НБУ) відновлює операції з державними цінними паперами. "Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки", - повідомили в НБУ у неділю, 7 серпня.

Попри відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, НБУ відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. "Цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках", - зазначають в НБУ.

Національний банк закликає своїх клієнтів також мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги.

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Депозитарій НБУ - це система депозитарного обліку та обігу державних цінних паперів, емітентом яких є міністерство фінансів. За законодавством, Нацбанк здійснює депозитарний облік таких державних цінних паперів, як облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП), державні деривативи та казначейські зобов'язання України.

24 лютого, в день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, регулятор ринків капіталу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення тимчасово зупинити обіг всіх цінних паперів.

Пізніше ця заборона поступово знімалася, зокрема дозволили операції, необхідні для здійснення НБУ монетарної та грошово-кредитної політики, підтримки ліквідності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, обслуговування державного боргу Міністерством фінансів, обігу векселів, що авальовані банком, примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.

У НБУ наголошують, що наразі операції з державними цінними паперами дозволені НКЦПФР.

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