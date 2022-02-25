В Україні заборонили платіжні операції з суб'єктами в РФ і Білорусі

Національний банк України (НБУ) заборонив уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів, а також операції, учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в РФ чи Білорусі. Як повідомив регулятор у п'ятницю, 25 лютого, це передбачено змінами до постанови про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану.

Документом також врегульовано інші питання роботи валютного ринку в особливий період. Зокрема, визначено випадки, коли уповноваженим установам дозволяється здійснювати за дорученням клієнтів торгівлю валютними цінностями, а також порядок здійснення цих операцій.

Зафіксовано офіційний курс гривні до іноземних валют, офіційний курс гривні до спеціальних прав запозичення, а також розрахункову ціну банківських металів на рівнях, на яких вони діяли 24 лютого 2022 року. Припинено до окремого рішення розрахунок довідкового значення курсу гривні до долара США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами станом на 12.00. Також визначено випадки, в яких уповноваженим установам дозволено здійснювати за дорученням клієнтів транскордонні перекази валютних цінностей з України.

Читайте також: Перший день вторгнення Росії - репортаж з Києва

Обмеження зняття готівки

У зв'язку з масованим нападом російських військ на Україну та запровадженням в країні воєнного стану у четвер НБУ оперативно ухвалив постанову, якою передбачено низку обмежень.

Обмежено, зокрема, зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тисяч гривень на день, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів. Також заборонено видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті.

При цьому банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. Також доступ до сейфових скриньок забезпечуватиметься в безперебійному режимі. Наголошується, що безготівкові розрахунки здійснюватимуться без обмежень.

Водночас призупиняється робота валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами. Запроваджується мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів. Очільник НБУ Кирило Шевченко заявив, що ці заходи тимчасові, "але вкрай необхідні зараз".

Читайте також: Зеленський: Україна під атаками російських ракет, під ударами цивільні об'єкти