В Україні 23 лютого стартує призов резервістів

В Україні у середу, 23 лютого, починається призов резервістів на військову службу, повідомляє командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) на сторінці у Facebook.

Вказується, що призову підлягатимуть громадяни віком від 18 до 60 років, як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Максимальний термін служби - один рік. Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги.

"Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність", - вказали у командуванні. За призваними резервістами, згідно із законодавством, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

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Указ Зеленського

22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про підписання указу про призов резервістів на військову службу в особливий період. "На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних сил України видано указ про призов резервістів в особливий період", - сказав він у відеозверненні.

За словами Зеленського, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. "Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці", - додав український президент. Він повідомив, що найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.

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Ескалація на Донбасі

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Упродовж доби, 22 лютого, на Донбасі з боку підконтрольних Росії збройних формувань зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок цього один український військовий загинув та ще шестеро отримали поранення.

21 лютого президент РФ Володимир Путін розпорядився ввести війська РФ на території так званих "ДНР" та "ЛНР" після того, як Росія визнала "незалежність" самопроголошених утворень.