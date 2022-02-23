Загострення на Донбасі: один військовий загинув 22 лютого, шістьох поранено

Упродовж доби, що минула, на Донбасі з боку підконтрольних Росії збройних формувань зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння, повідомляє у середу, 23 лютого, пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Бойовики пускали в хід БМ-21 "Град", артилерію, міномети калібру 120 мм та 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і танки, йдеться у повідомленні.

У тому числі незаконні збройні формування 10 разів обстріляли Новотроїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та дев'ять разів - Старогнатівку Донецької області. "Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець дістав осколкові поранення, несумісні з життям. Одного воїна поранено і доправлено до лікувального закладу. Ще п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби бойовики здійснили 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння, додали в штабі.

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Ескалація на Донбасі

Своєю чергою глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що проросійські бойовики продовжують обстрілювати з систем залпового вогню "Град" підконтрольне Києву місто Щастя, що розташоване за 20 кілометрів від тимчасово непідконтрольного Києву Луганська. Напередодні проросійські збройні формування обстріляли Луганську ТЕС, що розташована у місті. За словами Гайдая, бойовики навмисно руйнують інфраструктуру, "щоб створити певну паніку або умови, щоб люди не змогли там перебувати". У місті Щастя проживає приблизно 11 тисяч людей.

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. 21 лютого українська сторона фіксувала 84 порушень, від обстрілів загинули двоє українських військовослужбовців, 18 - зазнали поранень. Загинув мирний житель селища Новолуганське на Донеччині.

Крім того, 21 лютого президент РФ Володимир Путін розпорядився ввести війська РФ на території так званих "ДНР" та "ЛНР" після того, як Росія визнала "незалежність" самопроголошених утворень.