 Глава МВС, депутати та журналісти потрапили під обстріл на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2022

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Новини

Глава МВС, депутати та журналісти потрапили під обстріл на Донбасі

Делегація народних депутатів, міністр внутрішніх справ та представники іноземних ЗМІ потрапили під артобстріл на Донеччині. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Український солдат на Донбасі (ілюстраційне фото)

Український солдат на Донбасі (ілюстраційне фото)

Народні депутати та іноземні журналісти під час поїздки на Донбас у суботу, 19 лютого, потрапили під обстріл бойовиків і були евакуйовані в укриття. Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Нардепи та представники ЗМІ відвідували позиції українських військ на сході України.

Палійчук опублікувала відео із укриття, а згодом повідомила, що усі знаходяться у безпечному місці поза зоною бойових дій. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

За даними депутата Олександра Завітневича від "Слуги народу", артобстріл відбувся в районі селища Новолуганське Донецької області.

Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Фейсбуці написав, що під мінометний обстріл потрапив глава МВС Денис Монастирський, 25 іноземних журналістів від CNN, Fox News, Washington Post, New York Times, Голосу Америки та інших. "Дивом ніхто не постраждав", - повідомив він.

Загострення на Донбасі

За останні дві доби на Донбасі загострилася ситуація з обстрілами, двоє українських військових загинули. У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заявили про нібито підготовку провокації зі сторони України і вивезли тисячі жителів у Ростовську область РФ. Також ватажки "республік" оголосили загальну мобілізацію населення. Україна відкидає будь-які плани наступальних операцій. Водночас країни Заходу заявляють, що Росія може напасти на Україну вже найближчими днями.

Читайте також: Звернення очільників "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію записали завчасно

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