Обстріл Щастя на Луганщині: влада готується евакуювати людей

Проросійські бойовики у вівторок, 22 лютого, знову атакують підконтрольне Києву місто Щастя, що розташоване за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Луганська. Внаслідок обстрілу горить трансформатор Луганської ТЕС, повідомив глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. У компанії "ДТЕК Енерго" кажуть, що роботу електростанції припинено.

"Ми сьогодні змогли налагодити постачання електроенергії зранку (після вчорашнього пошкодження всіх ліній електропередач. - Ред.) Знайшли обхідні маршрути і в Щасті дали світло. Але знову окупанти обстріляли ТЕС. Вони потрапили в трансформатор - він зараз палає і його не можна загасити, бо обстріл триває", - розповів Гайдай в ефірі "Україна 24".

За його словами, вчорашній і сьогоднішній обстріл ТЕС свідчить про те, що бойовики навмисно руйнують інфраструктуру, "щоб створити певну паніку або умови, щоб люди не змогли там перебувати".

Крім того, зазначив Гайдай, під обстрілом - приватний сектор та багатоквартирні житлові будинки. Якщо так далі триватиме, місцева влада 22 лютого ухвалюватиме рішення про евакуацію населення, повідомив глава ОДА. "Місця розміщення людей визначені, рятувальники та Нацполіція готові до проведення евакуації", - зазначив Гайдай.

Зранку 22 лютого у своєму Facebook Гайдай повідомляв про потрапляння снарядів у житловий будинок міста. У місті Щастя проживає приблизно 11 тисяч людей.

Cтовпи диму над Луганську ТЕС, 22 лютого

Ескалація на Донбасі

21 лютого внаслідок обстрілів з боку проросійських збройних формувань Щастя залишилося без води, тепла та світла. Снаряди пошкодили всі лінії електропередач, водозабір та ділянку тепломережі біля водонасосної станції.

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Якщо з початку року штаб Операції об'єднаних сил зазвичай фіксував від двох до п'яти порушень режиму тиші, то 21 лютого зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців загинули, 18 - зазнали поранень, повідомляють у штабі ООС. Загинув мирний житель селища Новолуганське на Донеччині.

Крім того, 21 лютого президент РФ Володимир Путін розпорядився ввести війська РФ на території так званих "ДНР" та "ЛНР" після того, як Росія визнала незалежність самопроголошених утворень.