 Загострення на Донбасі: Загинули двоє військових і цивільний | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2022

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Новини

Загострення на Донбасі: Загинули двоє військових і цивільний

Двоє військових ЗСУ та один цивільний загинули під час обстрілів на Донбасі в понеділок, 21 лютого. Четверо військових отримали поранення.

Український військовий в Донецькій області 19 лютого

Український військовий в Донецькій області 19 лютого

У понеділок, 21 лютого, під час обстрілів на Донбасі загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України та один цивільний. Четверо військових отримали поранення, повідомляє Національна поліція України у Telegram. 

Двоє військових загинули, троє були поранені під час обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Зайцеве. Один військовий був поранений у Водяному. Цивільний загинув під час обстрілу з боку проросійських бойовиків селища Новолуганське. 

Селище Новолуганське внаслідок обстрілів залишилось без світла та газу, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

Загострення на Донбасі

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Якщо з початку року штаб Операції об'єднаних сил зазвичай фіксував від двох до п'яти порушень режиму тиші, то 20 лютого зафіксували 80 порушень, 72 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. 

Ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольних Києву територіях оголосили масову евакуацію з Донбасу до Росії дітей, жінок і людей похилого віку за погодженням з російським керівництвом, а також загальну мобілізацію чоловіків під приводом нібито запланованого "наступу" Збройних сил України. 

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації й надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, і далі накопичує війська біля українських кордонів. Водночас Київ відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі. 

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