Загострення на Донбасі: Загинули двоє військових і цивільний

У понеділок, 21 лютого, під час обстрілів на Донбасі загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України та один цивільний. Четверо військових отримали поранення, повідомляє Національна поліція України у Telegram.

Двоє військових загинули, троє були поранені під час обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Зайцеве. Один військовий був поранений у Водяному. Цивільний загинув під час обстрілу з боку проросійських бойовиків селища Новолуганське.

Селище Новолуганське внаслідок обстрілів залишилось без світла та газу, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

Загострення на Донбасі

Останніми днями на Донбасі спостерігається значна ескалація бойових дій. Якщо з початку року штаб Операції об'єднаних сил зазвичай фіксував від двох до п'яти порушень режиму тиші, то 20 лютого зафіксували 80 порушень, 72 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольних Києву територіях оголосили масову евакуацію з Донбасу до Росії дітей, жінок і людей похилого віку за погодженням з російським керівництвом, а також загальну мобілізацію чоловіків під приводом нібито запланованого "наступу" Збройних сил України.

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації й надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, і далі накопичує війська біля українських кордонів. Водночас Київ відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі.

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