Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. Про це він повідомив у відеозверненні до українців увечері вівторка, 22 лютого.

"На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних сил України видано указ про призов резервістів в особливий період", - сказав він.

За словами Зеленського, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. "Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці", - додав український президент.

Він повідомив, що найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.

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Програма "економічного патріотизму"

Зеленський також анонсував запуск програми "економічного патріотизму".

"Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва, цільові програми підтримки окремих галузей, зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок, стимули для залучення коштів населення у бізнес і банківську систему, зниження ПДВ на бензин і дизель, що зменшить ціни на заправках", - пояснив він.

Вимоги Путіна - неприйнятні

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на вимоги президента РФ Володимира Путіна для завершення конфлікту: визнання Криму російським, відмова від НАТО, демілітаризація.

"Виконання умов, які озвучив президент Росії до України, суперечить вибору українського суспільства. Для незалежної, суверенної України і для мене як прем’єр-міністра нашої держави - це неможливо", - написав Шмигаль у Telegram.