 В Україні ще чотири області переходять до ″червоної″ зони карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2021

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Новини

В Україні ще чотири області переходять до "червоної" зони карантину

В Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях з 18 жовтня почнуть діяти найжорсткіші карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

Рівень захворюваності COVID-19 в Україні зростає

Рівень захворюваності COVID-19 в Україні зростає

З 18 жовтня 2021 року Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області перейдуть в "червону" зону епідеміологічної небезпеки. На території цих регіонів буде встановлено найжорсткіші карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання в п'ятницю, 15 жовтня, повідомляє міністерство охорони здоров'я України (МОЗ). Таким чином, у "червоній зоні" буде вже п'ять областей. Починаючи з п'ятниці в "червоній" зоні епідемічної небезпеки уже перебуває Херсонська область.

“Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню коронавірусної хвороби - вакцинація та карантинні обмеження. Але у нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи - запровадження карантинних обмежень", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ висловив переконання, що збільшення кількості вакцинованих осіб дозволить тому чи іншому регіону пройти чергову хвилю епідемії COVID-19 без впровадження додаткових карантинних обмежень.

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Які обмеження передбачає "червона" зона

У регіонах, які потрапляють до "червоної" зони, діє низка карантинних обмежень. Зокрема, заборонена:

  •  робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
  •  робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  •  робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл; 
  •  робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  •  проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  •  робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Як зазначають в МОЗ, ці обмеження знімаються у разі, якщо всі без винятку співробітники, відвідувачі закладів або учасники заходів матимуть повну вакцинацію від коронавірусу, підтверджену зеленим COVID-сертифікатом.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів в регіонах "червоної" зони продовжуватиметься, але з обов'язковим дотриманням протиепідемічних правил.

Крім того, за потреби місцева влада може додатково посилювати протиепідемічні правила в кожному регіоні, підкреслюють в МОЗ.

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З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирських перевезень. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно буде використовувати документ, який підтверджує вакцинацію від COVID-19, або негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію.

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