В Україні почали будувати завод з виробництва Bayraktar

За словами міністра стратегічної промисловості, Україна та Туреччина перейшли до реальних кроків зі зведення заводу з виробництва безпілотників.

Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar, про зведення якого Київ та Анкара домовилися на початку 2022 року. Про це у понеділок, 10 липня, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", - зауважив міністр.

За його словами, це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім "були зупинки, скандали".

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Майже мільярдні інвестиції

У липні 2022 року уряд України направив до Верховної Ради на ратифікацію угоду з Туреччиною, яка серед іншого, дозволяє побудувати в Україні завод із виробництва Bayraktar. Турецькі інвестиції за наступні десять років мають скласти 95,5 мільйона доларів. За перші п'ять років реалізації проєкту має бути створено 355 робочих місць.

Як зазначав у жовтні 2022 року виконавчий директор турецької компанії Халук Байрактар, Baykar Makina планує звести в Україні завод з виробництва безпілотників Bayraktar протягом двох років. Він запевняв, що плани просуваються вперед попри деякі перешкоди, спричинені повномасштабною війною РФ проти України.

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У перші місяці війни Bayraktar набув популярності серед українців, які навіть написали про нього пісню та збирали на закупівлю безпілотників кошти для Збройних сил. Всього за три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень на чотири Bayraktar. У компанії Baykar Makina були вражені цим і вирішили віддати три дрони безкоштовно. Подібні збори коштів проводили й у Литві та Польщі. В обох випадках компанія також віддала свої безпілотники безкоштовно.

Перше застосування Bayraktar на Донбасі

Збройні сили України вперше застосували ударний безпілотник Bayraktar у жовтні 2021 року на Донбасі - для "змушення ворога до припинення вогню". Це викликало хвилю реакцій за кордоном, зокрема, невдоволення Росії. Невдовзі після цього Анкара закликала Київ не називати придбані безпілотники турецькими.

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